Hamasin suurin tunneli paljastui Gazassa

Israelin puolustusvoimat kertoo viestipalvelu X:ssä löytäneensä terroristijärjestö Hamasin suurimman tunnelin Gazan kaistalla.

Tunnelin sanotaan olevan yli neljä kilometriä pitkä. Sen sisäänkäynti sijaitsee 400 metrin päässä pohjoisesta Erezin rajanylityspaikasta, jota gazalaiset käyttävät päästääkseen Israeliin töihin ja sairaaloihin.

Israelin puolustusvoimien mukaan Hamasin poliittisen siiven johtajan Yahya Sinwarin veli Muhammad Sinwar johti kyseistä tunneliprojektia.

Israelin tiedustelupalvelut kertoo saaneensa haltuunsa Hamasin kuvamateriaalia tunnelista.

Video myös näyttää, kuinka Israelin sotilaat löysivät ja paljastivat tunnelin.

Israelin puolustusvoimien on kerrottu suunnittelevan meriveden pumppaamista terroristijärjestö Hamasin Gazan kaistalla sijaitsevaan tunneliverkostoon.

Joitakin Gazan tunneleita on jo alettu täyttämään merivedellä. Yhdysvaltalaisen virkamiehen mukaan israelilaiset testaavat menetelmää varovasti ja rajoitetusti. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

EXPOSED: The biggest Hamas terrorist tunnel discovered.

This massive tunnel system branches out and spans well over four kilometers (2.5 miles). Its entrance is located only 400 meters (1,310 feet) from the Erez Crossing—used by Gazans on a daily basis to enter Israel for work… pic.twitter.com/RcjK5LbvGL

— Israel Defense Forces (@IDF) December 17, 2023