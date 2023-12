Hamasin pohjoisten pataljoonien sanotaan olevan lähellä romahdusta

Taistelut ovat jatkuneet viime päivinä kiivaina eri puolilla Gazaa. Israelin asevoimat (IDF) on ilmoittanut yli sadan sotilaan kuolleen operaatiossa, joka aloitettiin vastatoimena palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin yllätyshyökkäykseen 7. lokakuuta.

Haaretz-lehden lähteiden mukaan panttivankien mahdollisista vapauttamisista ei ole keskusteltu tulitaukosopimuksen päättymisen jälkeen. Qatarin välittäjien kerrotaan silti olevan valmiudessa neuvotteluiden edistämiseksi.

Rakettituli on jatkunut kohti useita Israelin puolella olevia asutuskeskuksia. Suurin osa raketeista on torjuttu.

Yhdysvaltain mukaan Jemenin huthikapinallisten ampuma risteilyohjus osui tiistaina öljytankkeriin Punaisenmeren ja Intian valtameren välisellä Bab-el-Mandebin salmella. Hävittäjälaiva USS Mason saapui paikalle avustamaan tulipalon sammuttamisessa. Huthit ilmoittivat viikonloppuna tulittavansa kaikkia Israeliin matkalla olevia laivoja kansallisuudesta riippumatta.

Riski konfliktin laajenemisesta on edelleen olemassa, sillä libanonilainen miliisijärjestö Hizbollah on jatkanut panssarintorjuntaohjusten ampumista Israelin pohjoisrajan yli. Israelin asevoimat on vastannut tulitukseen tykistöllä.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant sanoi sodan loppuvan Gazan kaistaleella, kun operaation tavoitteet on saavutettu. Hän väitti kahden Hamasin pataljoonan olevan saarrettuna ja lähes hajoamispisteessä Gazan pohjoisosassa.

– Pataljoonia pidettiin aiemmin voittamattomina, he valmistautuivat vuosikausia taisteluun meitä vastaan, Gallant sanoi Times of Israel -lehden mukaan.

Satojen Hamasin jäsenten väitetään antautuneen viime päivien aikana. Ministerin mukaan vangeilta on saatu tiedustelutietoja.

– He ovat kertoneet meille hyvin mielenkiintoisia asioita, Yoav Gallant totesi.

CENTCOM Statement on missile attack in the Bab-el-Mandeb

At around 4 p.m. EST on December 11, the Motor Tanker STRINDA was attacked by what is assessed to have been an Anti-Ship Cruise Missile (ASCM) launched from a Houthi controlled area of Yemen while passing through the… pic.twitter.com/OJDoubAU2D

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 12, 2023