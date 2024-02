Hamasin panttivankien vapauttamisen neuvottelut edenneet maltillisesti

Neuvottelut Hamasin hallussa olevien panttivankein vapauttamisesta ovat edenneet ”myönteisesti useilla parametreilla” israelilaisen median mukaan. Asiasta kertoo Institute for the Study War ISW:n tuore raportti.

Monet kysymykset ovat kuitenkin edelleen kiistanalaisia. Israel on uhannut uusilla sotilaallisilla toimilla, mikäli neuvottelut eivät etene tulevilla viikoilla.

ISW:n mukaan yhdysvaltalaiset, qatarilaiset ja egyptiläiset ovat esittäneet uuden neuvotteluja koskevan ehdotuksen Israelin neuvottelijoille.

Israelin sotaneuvoston jäsenet ovat kuitenkin todenneet, että Hamasin vaatimukset ovat edelleen kaukana siitä, mitä Israel voi hyväksyä.

ISW:n mukaan ulkomaalainen diplomaattilähde kertoi israelilaismedialle, että kaikki osapuolet ovat osoittaneet joustavuutta. Toiveena on, että sopimus saadaan aikaan ennen maaliskuun 10. päivänä alkavaa ramadania.

Israel on esittänyt uhkauksen uusista sotilaallisista toimista, mikäli sopimusta ei tähän mennessä synny.

Hamas-lähteiden mukaan ryhmä on osoittanut joustavuutta tulitauon kestossa, vankien vapautusmäärissä ja Israelin vetäytymisen ”rajoissa”.

Hamas on luopunut aiemmasta vaatimuksestaan, jonka mukaan Israelin tulisi vapauttaa 1 500 palestiinalaista vankia Israelin hallussa olevien panttivankien vapauttamiseksi. Lähteiden mukaan uudessa suunnitelmassa Israel vapauttaisi 200–300 palestiinalaista vankia vastineeksi 24–50 israelilaisen panttivangin vapauttamisesta.

