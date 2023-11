Hamasin panttivangeista ristiriitaista tietoa – arabikanavat väittävät sadan naisen ja lapsen vapautuvan

Saudiarabialaiset uutiskanavat Al Hadath ja Al Arabiya kertovat, että Hamas ja Israel olisivat tänään päässeet sopimukseen vankien vaihdosta.

Sopimuksen mukaan Hamas vapauttaisi sata Gazassa panttivankina pitämäänsä naista ja lasta, ja Israel puolestaan vapauttasi sata palestiinalaista nais- ja teini-ikäistä vankia. Arabimedioiden mukaan sopimus olisi neuvoteltu Qatarissa.

Israelin Kan-yleisradioyhtiön kirjeenvaihtaja Amichai Stein kuitenkin kiistää hetki sitten julkaisemassaan X-viestipäivityksessä arabiuutiskanavien väitteet. Stein kirjoittaa saaneensa israelilaisviranomaisilta tiedon, että mitään sopimusta ei ole.

– Israelin viranomaiset kertovat: ei ole ratkaisua eikä sopimusta. Samaan aikaan taisteluiden kanssa teemme kaikkemme palauttaaksemme panttivangit, Stein siteeraa saamaansa viestiä.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi aiemmin tällä viikolla, että Israel ei aloita tulitaukoa Gazassa, ennen kuin Hamas on vapauttanut panttivangit.

Panttivankeja on arvioitu olevan Gazassa edelleen jopa 240, ja heistä on päässyt vapaaksi vain muutamia. Panttivangit ovat olleet Gazassa jo yli kuukauden ajan. Joukossa on useiden eri maiden kansalaisia.

.@AlArabiya: Agreement reached to exchange Palestinian women and teenagers terrorists detained by Israel for 100 hostages held by Hamas

Israeli officials tells me: there are no conclusion and no deal. There are efforts at the same time as the fighting to do everything we can to…

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) November 10, 2023