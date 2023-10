Hamasin mukaan aika panttivankien vaihtoon ei ole vielä

Hamasin korkea virkamies Izzat al-Risheq kertoi CNN:lle, että on liian aikaista vaihtaa israelilaisia panttivankeja Israelin jatkaessa iskuja Gazaan.

– Keskustelemme tästä asiasta vasta, kun Israelin hyökkäys kansaamme vastaan päättyy, al-Risheq sanoi Qatarin Dohasta,.

Hän kiisti myös, että Hamas olisi saanut apua Iranilta tai Libanonin Hizbollahilta laajamittaisen yllätyshyökkäyksen toteuttamisessa tai suunnittelussa.

– Sanon erittäin selvästi, että tämä operaatio oli sataprosenttisesti Hamasin operaatio, al-Risheq sanoi.

Hamas-terroristit pitävät jopa 150 ihmistä panttivankeina eri puolilla Gazaa Etelä-Israeliin lauantaina tehtyjen hyökkäysten jälkeen, sanoi Israelin YK-lähettiläs maanantaina.

Hamasin Al-Qassam Prikaatien tiedottaja Abu Obaida varoitti maanantaina, että Hamas aloittaa panttivankien teloituksen, jos Israel hyökkää Gazassa oleviin kohteisiin ilman varoitusta.

Israelin viranomaiset uskovat, että Hamas pitää panttivankeja maan alla, Israelin puolustusvoimien tiedottaja, everstiluutnantti Jonathan Conricus kertoi CNN:lle.

– Syy sanelee, että he ovat maan alla. Syy sanelee myös, että Hamas, koska he suunnittelivat tämän hyökkäyksen ja he suunnittelivat ottavansa nämä ihmiset panttivangiksi, järki sanelee, että he suunnittelivat etukäteen paikkoja piilottaakseen panttivangit ja pitääkseen heidät turvassa Israelin tiedustelupalveluilta sekä pyrkimyksiltä saada heidät vapautettua, Conricus sanoi

Hänen mukaansa panttivankien tilanne on erittäin herkkä ja monimutkainen.

– Vaikka Israelilla on jonkin verran kokemusta panttivankitilanteista, emme ole koskaan käsitelleet mitään tällaista. Sen laajuuden, suuruuden ja monimutkaisuuden suhteen, missä panttivangit ovat, Conricus sanoi.

Mahdollisesta Israelin maahyökkäyksestä Conricus ei sustunut puhumaan.

– On selvää ja ymmärrettävää, että kaikki Hamasin sotilaalliset voimavarat on poistettava kartalta. Miten se tapahtuu, millä keinoin ja millä taktiikalla, se on muutaman päivän päästä, ehkä myöhemminkin.