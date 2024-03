Hamasin joukot ilmestyivät pohjoiseen – Israelilta uusi operaatio

Israelin asevoimien ja ääriliike Hamasin väliset taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina eri puolilla Gazan kaistaletta.

Israelin asevoimat (IDF) kertoo yhden sen sotilaan kaatuneen Gazan kaupungissa sijaitsevan al-Shifan sairaalan luona käydyissä taisteluissa. Israel ilmoittaa saaneensa konkreettisia tiedustelutietoja siitä, että Hamasin taistelijat olisivat kokoontuneet sairaala-alueella.

Alueelle tehtiin hyökkäys maanantaina aamuyöllä erikoisjoukkojen tukemana. Hamasin taistelijoiden kerrotaan avanneen tulen sairaalarakennuksesta käsin. Israel on menettänyt viime lokakuun lopulla aloitetussa maaoperaatiossa yhteensä 250 sotilasta.

IDF on julkaissut Times of Israel -lehden mukaan videoita, joiden kerrotaan näyttävän sairaala-alueelta tulevaa tulitusta. Hamasin taistelijat lisäksi räjäyttivät tienvarsipommin Israelin panssariajoneuvon lähestyttyä kohdetta.

Noin 80 henkilöä otettiin kiinni sairaala-alueella tehdyssä operaatiossa. IDF:n tiedottajan, vara-amiraali Daniel Hagarin mukaan al-Shifaan tehtiin ”täsmäoperaatio”. Israelin joukot tuhosivat jo viime vuoden lopulla sairaalan alta löydetyn laajan tunneliverkoston.

Al-Shifan sairaalaan ja ympäröiviin rakennuksiin on sijoitettu noin 30 000 potilasta. Hamasin johtaman Gazan terveysministeriön mukaan myös siviilit olisivat joutuneet tulituksen kohteeksi, New York Times kertoo.

🔴WATCH: IDF combat engineering forces destroy over 2.5km of an underground tunnel connecting Hamas terrorists through northern and southern Gaza. pic.twitter.com/YbU8WpUURD

— Israel Defense Forces (@IDF) March 17, 2024