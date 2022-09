Hämäsikö Ukraina taas? Hyökkääjä saattoi joutua ansaan

Ukrainan joukkojen eteneminen maan itäosissa uhkaa Venäjän huollon ja logistiikan solmukohtaa Lymanin kaupungissa, arvioi King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

Ukrainan asevoimien kerrotaan edenneen viimeisen viikon aikana Donetskin alueen pohjoisosassa sijaitsevan Lymanin ympäristössä.

Mike Martinin mukaan näyttää siltä, että Ukraina pyrkii houkuttelemaan hyökkääjän ansaan.

– Ensin (Ukraina) hyökkää Lymanin pohjois- ja itäpuolella, jolloin venäläiset vahvistavat tätä kriittistä rautatien solmukohtaa.

– Sitten (Ukraina) suorittaa suuremman saartoliikkeen venäläisten selustaan saadakseen heidät mottiin, Martin toteaa Twitterissä.

Ukrainan onnistunut vastahyökkäys Harkovan alueella syyskuussa perustui harhautussuunnitelmaan. Kiova viesti pitkään tekevänsä hyökkäyksen Etelä-Ukrainan Hersonin alueella, jossa ukrainalaisjoukot ovat edenneet myös.

Martin kiinnittää huomiota väitteisiin, joiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on kieltänyt joukkoja vetäytymästä.

– Tämän vuoksi Venäjän ilmavoimat joutuu suorittamaan epätoivoisia tehtäviä tukeakseen vaikeasti puolustettavia taskuja taistelukentällä, Martin sanoo.

Ukrainalaisten kerrottaan pudottaneen viime viikonloppuna vuorokauden aikana peräti neljä venäläistä hävittäjäkonetta. Verkkouutiset uutisoi asiasta tässä.

Putinin sanotaan puuttuneen Ukrainan sodan kulkuun, ohjaavan sotatoimia henkilökohtaisesti ja asioivan suoraan rintamakomentajien kanssa. Hänen kerrotaan menettäneen luottamuksensa puolustusministeri Sergei Shoiguun, joka oli lupaillut operaation päättyvän nopeaan voittoon. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Ok Lyman looks like the old bait and switch.

Drive flanks north and east of Lyman causing the Russians to reinforce this critical railroad junction (1).

Then drive a much bigger encircling movement to trap the whole lot (2). pic.twitter.com/sSSaGosmr5

— Dr Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) September 25, 2022