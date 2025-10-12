Hamas valmis vapauttamaan 20 panttivankia, vapautus voi alkaa jo pian

Terroristijärjestö Hamas on ilmoittanut Israelille pitävänsä hallussaan 20 elossa olevaa israelilaista panttivankia ja olevansa valmis vapauttamaan heidät mahdollisesti jo sunnuntaina, kertoo Wall Street Journal.
Lehden mukaan viesti toimitettiin Israelille arabivälittäjien kautta. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Hamas vahvistaa virallisesti elossa olevien panttivankien määrän.
Israelin armeija valmistautuu vastaanottamaan vapautettavia sunnuntai-iltana. Todennäköisempänä ajankohtana vapauttamiselle pidetään silti maanantaita, jolloin Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin on määrä vierailla Israelissa ja Egyptissä.
Panttivankien vapauttamista ja tulitaukoa koskeva sopimus syntyi Trumpin välityksellä juuri ennen viikonloppua.
Israelin aiempien arvioiden mukaan noin 20 panttivankia on yhä elossa Gazassa. Lisäksi alueella uskotaan olevan noin 28 israelilaisen ruumiit.
Israel ja Hamas hyväksyivät torstaina tulitauon ja panttivankien vapauttamista koskevan sopimuksen ensimmäisen vaiheen. Sopimus on osa Trumpin esittelemää 20-kohtaista rauhansuunnitelmaa, jonka tavoitteena on lopettaa Gazan sota.
Ensimmäisen vaiheen mukaan Hamas vapauttaa kaikki elossa olevat israelilaiset panttivangit. Vastineeksi Israel vapauttaa 250 palestiinalaisvankia sekä noin 1 700 Gazassa pidätettyä henkilöä. Myöhemmin Hamasin on määrä luovuttaa myös noin 28 menehtyneen panttivangin ruumiit.
Tulitauko on tullut voimaan ja Israelin joukot ovat alkaneet vetäytyä osista Gazan aluetta. Noin 200 yhdysvaltalaista sotilasta osallistuu kansainväliseen valvontajoukkoon, joka seuraa sopimuksen toimeenpanoa ja avustustoimien turvallista jatkumista.
Rafahin rajanylityspaikan Egyptin-puoleinen osuus avataan humanitaarisen avun ja liikkumisen helpottamiseksi.