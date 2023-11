Hamas teloitti palestiinalaisia Länsirannalla, ruumiit ripustettiin katulamppuun

Hamasin sotilaallinen siipi on teloittanut kolme palestiinalaista Länsirannalla, uutisoi Jerusalem Post.

Kaksi miestä teloitettiin perjantaina Tulkarmin kaupungissa lähellä Israelin rajaa ja yksi Jeninissä. Miehiä syytettiin vakoilusta Israelin hyväksi sekä etsintäkuulutettujen henkilöiden tietojen vuotamisesta Israelin turvallisuuspalveluille.

Hamasin mukaan miehet teloitettiin ampumalla. Tämän jälkeen miesten ruumiit tuotiin kaupungille, jossa väkijoukot kiinnittivät ne roikkumaan lyhtypylväästä.

Tapahtumasta kuvatuilla videoilla näkyy, miten suuri määrä ihmisiä kuvaa älypuhelimilla pylväästä pää alaspäin roikkuvaa ruumista, jonka pään yli on vedetty säkki. Väkijoukko huutaa ja hurraa videoilla arabiaksi.

Toisessa tapahtumasta otetusta kuvasta näkyy, että ainakin yksi ruumis heitettiin roskasäiliöön.

I24:n mukaan miehet olivat ennen teloitusta ”tunnustaneet” rikoksensa videolla. Hamasin julkaiseman lausunnon mukaan Israelin kanssa yhteistyötä tekeville palestiinalaisille ei tulla jatkossakaan antamaan armoa.

– Yhdellekään ilmiantajalle tai petturille ei riitä armoa. Taistelijoidemme tappamiseen syyllistyviä kohtaan tullaan hyökkäämään, heitä tullaan jahtaamaan, ja heille annetaan kuolemantuomio, lausunnossa todetaan.

Toisin kun Gazaa, suurinta osaa Länsirannan kaupungeista hallitsee Fatahin johtama palestiinalaishallinto. Palestiinalaishallinto on kuitenkin Länsirannalla asuvien palestiinalaisten parissa epäsuosittu, ja Hamas nauttii alueella laajaa suosiota.

Israelilaistoimittaja Tal Lev Vramin mukaan vastaavia teloituksia on tapahtunut palestiinalaisalueilla aikaisemminkin, ja usein henkilöiden oikeasta henkilöllisyydestä on erehdytty. Vram arvioi niiden olevan osoitus siitä, että palestiinalaishallinnon kontrolli alueesta on heikentynyt.

– Nämä [tapahtumat] edustavat Tulkarmin ja Jeninin sotaista ilmapiiriä sekä palestiinalaishallinnon turvallisuuselinten kontrollin menetystä, Vram kommentoi.