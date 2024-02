Hamas on menettänyt puolet taistelijoistaan

Israelin asevoimien (IDF) ja palestiinalaisen äärijärjestö Hamasin väliset yhteenotot ovat jatkuneet alkukevään aikana kiivaina Gazan kaistaleen eteläosissa.

Hajanaisia tulitaisteluita on käyty myös pohjoisessa alueilla, joilta israelilaisjoukot olivat ehtineet osin poistua.

Israelin puolustusministeri Yoav Gallant sanoo Hamasin johtaja Yahya Sinwarin menettäneen yhteyden omiin joukkoihinsa. Sinwarin uskotaan siirtyvän mahdollisesti tunneleita pitkin yhdestä piilopaikasta toiseen.

IDF arvioi Hamasin menettäneen neljä kuukautta kestäneen maaoperaation aikana 50 prosenttia taistelijoistaan kuolleina tai haavoittuneina.

Times of Israel -lehden mukaan sotatoimien seuraavana vaiheena on todennäköisesti hyökkäys Gazan eteläosissa sijaitsevaan Rafahin kaupunkiin.

Pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan tavoitteena on ”täydellinen voitto Hamasista”. Hänen mukaansa Hamasin 24 pataljoonasta 18 on tuhottu.

– Me aiomme surmata Hamasin johdon, joten meidän on toimittava Gazan kaistaleen kaikissa osissa. Sotaa ei voi lopettaa ennen sitä. Tässä menee vielä aikaa. Mutta kyse on kuukausista eikä vuosista, Netanjahu sanoi Likud-puolueensa kokouksessa.