Hamas ja Israel ovat lähellä tulitaukoa

Isralien ja Hamasin välille on syntymässä viiden päivän tulitauko, kertovat lähteet The Washington Postille. Yhdysvallat on mukana välittämässä sopimusta, joka takaisi panttivankien vapauttamisen Gazasta vastineeksi tulitauosta.

Sopimus panttivankien luovuttamisesta koskisi naisia ja lapsia, mutta ei miehiä eikä israelilaisia sotilaita.

Taistelujen lopettamisen tavoitteena on myös humanitaarisen avun ja polttoaineen toimittaminen Israelin piirittämällä alueelle Egyptin rajalle.

– Olemme edistyneet viime aikoina ja tehneet lujasti töitä edistääksemme tätä, mutta tilanne on edelleen epävakaa, kertoo nimetön henkilö Yhdysvaltojen hallinnosta.

Israelilaisten vaatimukset panttivankien palauttamiseksi kasvavat. Toisaalta osa kansalaisista vaatii, ettei panttivankien vapauttamiseksi pidä tehdä myönnytyksiä Hamasille.

Myös Yhdysvaltojen hallintoon kohdistuu painetta sen omilta kansalaisilta. Toisaalta vaaditaan lakkaamatonta tukea Israelille, toisaalta Gazan humanitaarinen tilanne huolestuttaa.