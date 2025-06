Hälyttävä havainto: Ilokaasu aiheuttaa dementian oireita nuorille

Ruotsin valtiopäivät hyväksyy keskiviikkona lain, joka kieltää ilokaasun myynnin alle 18-vuotiaille. Samalla aikuisten ostoja rajoitetaan enintään 18 grammaan kerrallaan, joka vastaa kahta ilokaasupatruunaa.

– Tämä on suuri ja tärkeä askel. On ollut valtavan turhauttavaa, että nuoret ovat olleet suuressa vaarassa saada vakavia vammoja samalla kun henkilöt, joilla on usein yhteyksiä muihin rikollisuuden muotoihin, ovat ansainneet tällä suuria summia, emmekä ole voineet puuttua asiaan, sanoo sosiaaliministeri Jakob Forssmed Dagens Nyheter -lehdelle.

Ilokaasu nousi Ruotsissa suosituksi päihteeksi nuorten keskuudessa 2010-luvulla. Myös Suomessa ilokaasun päihdekäyttö on lisääntynyt.

Ruotsalaislääkärit ovat tehneet hälyttäviä havaintoja ilokaasua käyttävistä nuorista. Ensiapuun hakeutuu joka viikkoa tasapainohäiriöistä, tunnottomuudesta ja virtsarakon hallinnan vaikeuksista kärsiviä nuoria. Jotkut nuoret ovat sekavia ja heillä on ollut jopa dementian kaltaisia oireita.

– Nykyään yksi ensimmäisistä kysymyksistämme neurologisten oireiden takia hoitoon hakeutuville nuorille on se, käyttävätkö he säännöllisesti ilokaasua. Monet heistä myöntävät käyttävänsä, kertoo tukholmalaissairaalan neurologi ja apulaisylilääkäri Ida Wahlström DN:lle.

Ilokaasu voi lääkäreiden mukaan aiheuttaa myös vakavia selkäydinvaurioita. Magneettikuvissa se ilmenee selvästi V:n muotoisena turvotuksena.

– Ilokaasu tuhoaa tärkeää B12-vitamiinia, joka on oleellinen hermoja suojaavan kuorikerroksen muodostumisessa. Suurin osa potilaista toipuu ja turvotus häviää, mutta tiedämme tällä hetkellä aivan liian vähän siitä, millaisia pysyviä vaurioita saattaa jäädä ja mitä seurauksia niillä voi olla potilaille pitkällä aikavälillä, kertoo neuroradiologi Lucas Lönn.

Heidän mukaansa ilokaasun pitkäaikainen käyttö voi lisäksi muodostaa verihyytymiä keuhkoihin tai aivoihin.

Suomessa ilokaasun myyminen päihdekäyttöön on laitonta, mutta kiellon valvonta on vaikeaa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja HUSin Myrkytystietokeskus ovat varoittaneet ilokaasun käytöstä päihtymistarkoituksessa.