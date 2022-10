Hallituspuolue vihreät: Saksa ei palaa ydinvoimaan

Vaikka hallituspuolue vihreät kannattaa Saksan viimeisten ydinvoimaloiden jatkoajan pidentämistä huhtikuuhun asti, ei Saksa puolueen mukaan tule palamaan ydinvoimaan. Asiasta uutisoi Politico.

Ydinvoimasta on keskusteltu Euroopassa ahkerasti Venäjän hyökkäyssodan ja energiakriisin myötä. Etenkin Saksan energiapolitiikkaa seurataan myös muualla, sillä maa on EU:n suurin talous ja keskeinen teollisuusvaltio. Saksa linjasi vuonna 2021 sulkevansa kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä, mutta päätöstä on kuluneen vuoden aikana kyseenalaistettu. Saksassa on nyt toiminnassa kolme ydinvoimalaa, joista kahdelle vihreät ovat nyt valmiita antamaan puoli vuotta jatkoaikaa.

Vihreät on osa Saksan koalitiohallitusta, yhdessä liittokansleri Olaf Scholzin SPD:n ja liberaalin FDP:n kanssa.

Puolue ei kuitenkaan ole hylkäämässä kielteistä ydinvoimakantaansa, vihreiden puoluekokous vahvisti perjantaina Bonnissa. Puolueen puheenjohtajistoon kuuluvan Ricarda Langin mukaan ”ydinvoima ei kuulu tulevaisuuteen”. Samoilla linjoilla on myös varakansleri ja talous- ja ilmastonsuojeluministeri Robert Habeck.

Vihreiden linja merkitsee Politicon mukaan sitä, että ydinvoimaan tulevaisuus Saksassa huhtikuun jälkeen on yhä hämärän peitossa.