Hallitusneuvotteluiden todellinen veteraani: Säätytalolla taitaa kuukausi vierähtää

Keskustan puoluesihteerinä vuosina 2010–2016 toiminut ja aiemminkin lukuisissa hallitusneuvotteluissa keskeisesti ollut Timo Laaninen toteaa kokoomuksen, perussuomalaisten, RKP:n ja KD:n välisten hallitusneuvotteluiden alkaneen avoimissa merkeissä.

– Kehitys kehittyy hallitusneuvotteluissakin. Heti ensimmäisenä päivänä julkistettiin kaikkien työryhmien jäsenten ja sihteerien nimet. Petteri Orpo rajasi lobbarit ulos, ja tämä lupaus näyttää toteutuneen varsin hyvin. Huomiota kiinnittää sekin, että kokoomus ei päästänyt kenraaleitaan Säätytalon ryhmiin. Ensimmäiset plussat siis avoimuudesta, Timo Laaninen kirjoittaa Facebookissa.

Keskustavaikuttaja kehuu kokoomusta myös johtajuudesta.

– Puolue otti puheenjohtajan paikan kaikissa työryhmissä. Veikkaan, että aika monesta kokoomuslaisesta puheenjohtajasta tulee aikanaan myös ministeri. Kolmanneksi huomiota kiinnittää työryhmien määrä. Niitä on yhteensä 30 plus muutama koordinaatioporukka päälle. Samoja ihmisiä on nimetty vielä useampiin ryhmiin, Laaninen sanoo.

Ex-puoluesihteeri uskoo puolueiden keskustelevan kuukauden Säätytalolla ennen kuin kaikkien ryhmien tuotokset on saatu pakettiin.

– Veikkaanpa, että hallitusohjelmastakin tulee aika pitkä. Eihän mikään itseään kunnioittava työryhmä selviä alle kahden liuskan tekstillä. Seuraavaksi jään seuraamaan, miten hallitusneuvotteluiden viestintä onnistuu. Alkaako siellä muodostua yhtenäinen joukkue, vai pääsevätkö mediat uutisoimaan eri puolueiden vuodoista, että mehän olisi haluttu tätä ja tuota, mutta ei saatu, kun nuo ja nuo vastustivat, Timo Laaninen pohtii.

Keskustavaikuttaja kertoo toivovansa vilpittömästi, että Petteri Orpo onnistuu kokoamaan toimintakykyisen hallituksen.

– Ei haittaa, vaikka se veisi aikaa enemmänkin. Parempi kova neuvottelukuukausi Säätytalolla kuin neljä vuotta keskinäistä riitaa julkisuudessa, Timo Laaninen sanoo.