Hallitushalut ajoivat Ruotsin liberaalit riitoihin EU:ssa

Ruotsin porvariblokki voitti sunnuntain valtiopäivävaalit, ja moderaattien puheenjohtaja Ulf Kristersson on kaikella todennäköisyydellä maan seuraava pääministeri. Hallituksen muodostamisesta ei kuitenkaan ennusteta täysin kitkatonta prosessia, sillä yhteistyö maahanmuuttokriittisten Ruotsidemokraattien kanssa on blokin muille puolueille yhä hankalaa.

Ruotsidemokraatit ohittivat vaaleissa moderaatit, nousten valtiopäivien toiseksi suurimmaksi puolueeksi.

Erityisten haastavaa yhteistyö Ruotsidemokraattien kanssa on porvariblokin pienimmälle puolueelle, liberaaleille. Johan Pehrsonin luotsaamat liberaalit tukivat vaalikauden alussa sosiaalidemokraattien johtamaa hallitusta, mutta vaihtoivat blokkia hyvissä ajoin ennen vaaleja. Linjaus on kuitenkin herättänyt runsaasti kritiikkiä puolueen sisällä, sillä porvarihallitus on valtiopäivillä riippuvainen Ruotsidemokraattien tuesta. Liberaalien puoluekokous on muun muassa kieltänyt puolueelta budjettiyhteistyön populistien kanssa.

Liberaalien tavoitteena on kuitenkin paikka Ulf Kristerssonin hallituksessa, vaikka Ruotsidemokraatit olisikin hallituksen tukipuolue. Ruotsidemokraatteja liberaalit ei aio hyväksyä hallituspuolueeksi.

Nyt Dagens Nyheter paljastaa liberaalien suunnitelmien joutuneen europarlamentin Uudistuva Eurooppa -ryhmän hampaisiin. Ryhmä, jossa liberaalien ohella istuvat muun muassa myös Suomen keskustan ja rkp:n mepit, suhtautuu jyrkän torjuvasti Ruotsidemokraatteihin. Ryhmä vetää rajan suoraan yhteistyöhön Ruotsidemokraattien kanssa, ranskalaiset euroedustajat ovat DN:n mukaan todenneet ruotsalaisille.

Vaikka liberaalien erottamisesta ryhmästä ei ole keskusteltu, on tunnelma DN:n mukaan ollut kireä. Liberaalien europarlamentaarikko Karin Karlsbro, joka on itse arvostellut yhteistyötä Ruotsidemokraattien kanssa, on joutunut avaamaan puolueensa linjaa tiukkasanaisessa ryhmäkokouksessa.

SVT:n mukaan tilanne on kuitenkin viikonlopun aikana helpottunut. Liberaalien puheenjohtaja Pehrson lähetti ryhmälle kirjeen, jossa totesi Ruotsidemokraattien olevan puolueen ”pääasiallinen vastustaja”. Liberaalit ei tingi periaatteistaan hallitusta muodostettaessa, Pehrson vakuutti veljespuolueiden edustajille.

– Johan Pehrsonin kirje sai ryhmän jäseniltä hyvän vastaanoton. Keskustelussa esitettiin erilaisia mielipiteitä, mutta loppujen lopuksi päädyimme samaan näkemykseen. Mitään prosessia uudelleenarvioida liberaalien osallistumista ryhmään ei ole, ryhmän johdon tiedottaja Antione Guéry sanoo SVT:lle.