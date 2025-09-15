Hyvinvointialueet velvoitetaan varautumaan sotilaallisiin uhkiin

Hallitus esittää lakimuutosta, joka velvoittaa hyvinvointialueet varautumaan sotilaallisen voimankäytön tilanteisiin ja niiden uhkiin. Muutoksella vahvistetaan hyvinvointialueiden ja Puolustusvoimien yhteistyötä ja varmistetaan, että suomalaisille voidaan turvata sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut kaikissa oloissa.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Heikki Autto (kok.) painottaa, että lakimuutos on tärkeä osa Suomen kokonaisturvallisuuden vahvistamista.

– Suomi ei saa olla haavoittuva kriisitilanteissa. Terveydenhuollon palvelut ovat puolustuskyvyn selkäranka ja niiden on toimittava kaikissa olosuhteissa. Muutokset ovat osa (Petteri) Orpon (kok.) hallituksen määrätietoista työtä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden takaamiseksi, hän sanoo tiedotteessa.

Samalla vahvistetaan varautumista myös muihin kriiseihin. Lakimuutos on jatkoa kesällä tehdyille päätöksille, joilla selkeytettiin hyvinvointialueiden yhteistyötä ja johtamista poikkeusoloissa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Mia Laihon (kok.) mukaan lakimuutoksen tavoitteena on vahvistaa eri viranomaisten ja Naton yhteistyörakenteita, ja turvata palvelujen saatavuus hyvinvointialueilla laajoissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Kansanedustaja Oskari Valtola (kok.) nostaa esiin alueellisen näkökulman. Hyvinvointialueiden varautumisen laajuus ja tehtävät sovitetaan alueen tarpeisiin ja ne voivat vaihdella esimerkiksi alueen sijainnin perusteella.

– Hallitus ottaa vahvasti huomioon eri alueiden erilaiset tarpeet. Jatkossa varautuminen mitoitetaan esimerkiksi alueen olosuhteiden, riskien ja väestön tarpeiden mukaan. Tärkeintä on, että jokainen suomalainen voi luottaa saavansa apua oikeaan aikaan, asuipa missä päin Suomea tahansa, hän painottaa.

Kokoomusedustajat muistuttavat, että kokonaisturvallisuus otetaan huomioon kaikessa sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa päätöksenteossa.

– Esimerkiksi päivystysverkkopäätöstä valmistellessa valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja puolustusministeriö tekivät tiivistä yhteistyötä. Hallituksen tavoite on varmistaa, että hyvinvointialueilla on selkeät suunnitelmat ja resurssit, jotta apu tavoittaa ihmiset nopeasti kaikissa tilanteissa.