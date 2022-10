”Hallitus sysää velkaongelman seuraavalle hallitukselle”

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kokoomuksen kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen moittii Sanna Marinin (sd.) hallitusta vastuun välttelystä ensi vuoden talousarvion käsittelyssä. Hän huomauttaa, että päähallituspuolueista SDP ja keskusta ovat molemmat viime aikoina ilmaisseet huolensa velkaantumisesta, mutta vievät samaan aikaan läpi kahdeksan miljardia alijäämäistä budjettia, josta on talousvastuu kaukana.

Grahn-Laasosen mukaan hallitus on tietoisesti jättämässä julkisen talouden ongelmat seuraavan hallituksen ratkottavaksi. Kokoomus jätti talousvaliokunnassa eriävän mielipiteen lausuntoon valtion ensi vuoden budjetista.

– Hallitus on jättämässä julkisen talouden velkaongelman kokonaisuudessaan tulevien hallitusten ratkottavaksi, vaikka julkisen talouden kriisinkestokyky on olennaisesti heikentynyt. Hallitus jatkaa menojen lisäämistä velaksi, eikä ole ottanut vakavasti huomioon nousevia korkoja ja inflaatiota. Keskellä nopeaa inflaatiota toteutettu velkaelvytys on omiaan kiihdyttämään hintojen nousua edelleen, Grahn-Laasonen sanoo tiedotteessa.

– Hyvinvointiyhteiskunnan palveluiden turvaaminen edellyttää parlamentaarista sitoutumista talouden tasapainottamiseen. Julkisen sektorin velka-asteen nousu on pysäytettävä tämän vuosikymmenen aikana, Grahn-Laasonen sanoo.

Grahn-Laasonen peräänkuuluttaa talouden tasapainottamista talouskasvua ja työllisyyttä vahvistavilla uudistuksilla sekä menojen priorisoinnilla ja säästöillä. Grahn-Laasonen tyrmää SDP:n väläyttämät veronkorotukset.

– Kokoomukselle ei ole ongelma sanoa ääneen, että talouden tasapainottaminen ilman kokonaisveroasteen nostamista edellyttää myös menokohteiden priorisointia ja säästöjä. Tarvitsemme menojen priorisointia myös kasvua tukevien panostusten toteuttamiseen. Kokoomus on sitoutunut nostamaan TKI-rahoituksen 4 prosenttiin BKT:sta ja panostamaan osaavan työvoiman saatavuuteen, Grahn-Laasonen sanoo.

Tiedotteessaan Grahn-Laasonen syyttää valtiovarainministeri Annika Saarikkoa (kesk.) puheiden ja tekojen ristiriidasta. Saarikko arvioi eilen Kauppalehden haastattelussa, että julkisen talouden vakauttaminen tulee olemaan kahden vaalikauden urakka. Saarikko totesi, että suurista menolisäyksistä pitäytymisen pitäisi olla tulevien vuosien talouspolitiikan perussääntö.

– Miten nämä valtiovarainministerin huolet näkyvät hänen omissa nimissään olevassa ensi vuoden budjettiesityksessä? Eivät mitenkään. Saarikko puhuu vastuullisesta talouspolitiikasta, mutta ei toteuta sitä. Hallituksen perinnöksi jää ennennäkemätön velkavuori, Grahn-Laasonen sanoo.

– Kokoomus valmistelee parhaillaan vaihtoehtobudjettia, eli konkreettista vaihtoehtoa hallituksen vastuuttomalle velkalinjalle. Kokoomus on sitoutunut lopettamaan tulevien sukupolvien kustannuksella elämisen, Grahn-Laasonen jatkaa.