Kokoomus: Hallitus löi jälleen laimin ennakoivan EU-vaikuttamisen

Kansanedustaja Janne Heikkisen mukaan kokoomus ei hyväksy hallituksen myönteistä kantaa Euroopan komission antamaan ennallistamisasetukseen. Kokoomus moittii hallitusta siitä, että se on jälleen laiminlyönyt ennakoivan EU-vaikuttamisen.

– Hallituksen olisi pitänyt selkeämmin, esimerkiksi huomautusmenettelyä käyttämällä, osoittaa asetusehdotusten rikkovan toissijaisuusperiaatetta eli sitä, että asia kuuluisi EU:n toimivaltaan. Metsäpolitiikan on oltava kansallista, Heikkinen sanoi puolueen ryhmäpuheenvuorossa.

– Asetuksen tavoite on aivan oikea: luonnon monimuotoisuutta pitää vahvistaa. Asetus kuitenkaan ei tunnista kansallisia eroja ja on vaikutustenarvioinniltaan täysin puutteellinen.

Eduskunta kävi keskiviikkona lähetekeskustelun maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmasta. Kokoomuksen eduskuntaryhmän mukaan suunnitelman tavoite on tärkeä, mutta samalla on turvattava suomalaisen ruoantuotannon omavaraisuus.

– Tehtävänämme on turvata tulevillekin sukupolville Suomen puhdas luonto, joka tarjoaa maanviljelijöille, kalastajille ja metsänomistajille mahdollisuuden harjoittaa ammattiaan. Siten saamme terveellistä ja turvallista ruokaa pöytiin.

– Maankäyttösektori on tuonut ja tuo edelleen leivän moniin suomalaisiin perheisiin. Se on myös huoltovarmuutemme kivijalka. Maatalouden kannattavuutta on parannettava ja metsien kasvu turvattava, Heikkinen sanoi.