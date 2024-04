Hallituksen kehysriihi alkaa

Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus aloittaa maanantaina neuvottelut vuosien 2025–2028 julkisen talouden suunnitelmasta.

Suunnitelma kattaa koko julkisen talouden, eli valtiontalouden lisäksi kuntatalouden, hyvinvointialueiden talouden, työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot. Suunnitelma sisältää valtiontalouden kehyspäätöksen, joka antaa raamit valtion menoille.

Kaksipäiväinen kehysriihi pidetään valtioneuvoston juhlahuoneistossa.

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan julkisen talouden tilanne on heikentynyt siitä, kun hallitusohjelma kirjoitettiin. Uusia sopeutustoimia on siis luvassa.

– Tilanne on poikkeuksellinen, sillä kehysriihestä on tulossa varsinainen säästöriihi, Purra kirjoittaa valtiovarainministeriön sivuilla julkaistussa kolumnissaan.

Neuvotteluissa päätetään kolmen miljardin euron uusista sopeutustoimista.

– Tiedän hyvin, että uusia sopeutuksia tullaan vastustamaan, kuten on vastustettu jo päätettyjäkin. Pidämme kuitenkin kirkkaana mielessä, että perimmäinen tavoitteemme on isänmaan paremman tulevaisuuden turvaaminen. Haluamme varmistaa, että meillä on jatkossakin varaa huolehtia vanhuksista ja niistä, jotka eivät siihen itse pysty. Että meillä on hyvinvointijärjestelmä, koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, kansalaisen turva. Jo valmiiksi epävakaassa maailmanpoliittisessa tilanteessa talouden kestävyyden vahvistaminen on myös olennainen osa kokonaisturvallisuutta, hän perustelee tulevia sopeutustoimia.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Matias Marttinen kuvaili Ylen Aamussa leikkausten mittakaavaa suureksi.

– Se tarkoittaa sitä, että käytännössä valtaosa ihmisistä tulee näkemään omassa arjessaan, miten sopeutukset vaikuttavat, hän sanoi Ylellä.

Marttinen on toiminut sopeutuksia valmistelevan työryhmän puheenjohtajana. Hänen mukaansa talous on saatava tasapainoon, joten säästöt ovat välttämättömiä.

– Haluan sanoa suomalaisille, että näihin talkoisiin osallistuvat kaikki.