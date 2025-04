Hakkerit yrittivät valehdella rikkoneensa Espanjasta sähköt

Palvelunestohyökkäyksiä tehtaileva hakkeriporukka Darkstorm on yrittänyt valehdella aiheuttaneensa Espanjaan, Portugaliin ja Ranskaan maanantaina laajasti vaikuttaneen sähkökatkon. Porukka väitti aiheuttaneensa tapahtuman yhdessä Venäjän hallinnolle mielistelevästi esiintyvän Noname-porukan kanssa.

Noname057(16) on kohdistanut Suomeen ja moneen muuhun maailman maahan useita palvelunestohyökkäyksiä jo pitkään. Se tosin on jäänyt myös kiinni monesti tekojensa liioittelusta ja suoranaisesta valehtelusta. Se on monesti esimerkiksi väittänyt onnistuneensa hyökkäyksissä koska ei ole päässyt verkkosivulle itse tilanteissa joissa sivustolle saapuvasta liikenteestä on suodatettu tietyistä maista saapuvaa liikennettä pois.

Viimeksi kuntavaalien alla Noname057(16) yritti palvelunestohyökkäyksillä häiritä useiden puolueiden verkkosivuja ja selitti tekemisiään sillä että Suomessa olisi ”russofobiaa”. Aiemmin ryhmä on ahkeroinut esimerkiksi eduskunnan ja sotilastarvikeliike Varustelekan verkkosivuja häiritäkseen.

Noname057(16) on tehnyt yhteistyötä Venäjän kyberarmeijaksi (Narodnaja CyberArmija) ristineen porukan kanssa. Se muun muassa antoi julkisen tukensa kun Noname057(16) hyökkäsi Varustelekan kimppuun. Venäjän kyberarmeijan puolestaan tiedetään toimivan samoista verkkoympäristöistä, joista Venäjän sotilastiedustelu GRU on levittänyt vakoilukampanjoitaan.

Kerran Venäjän kyberarmeijan kanavalla mokattiin. Verkkovakoilukampanja APT44:lla tehty hyökkäys kohteeseen julistettiin menestykseksi puolisen tuntia ennen kuin kohteen tietoturvaohjelmat pysäyttivät sen. Myös ”Venäjän kyberarmeijan” Youtube-kanava perustettiin samasta verkkoympäristöstä kuin mistä käsin APT44 toimii. Googlen omistaman tietoturvayhtiö Mandiantin johtopäätös on, että ainakin Venäjän kyberarmeija ja kaksi muuta ovat GRU:n erikoisteknologioiden kehitysyksikkö 74455:n hallussa – tai ainakin läheisessä määräysvallassa.

Vaikka Darkstorm-porukka ilmiselvästi valehtelee, voi sen toimintaa pitää yrityksenä paitsi hankkia itselleen huomiota, myös Venäjän hallinnon kannalta hyödyllisenä pyrkimyksenä lietsoa kaaosta ja epävarmuutta Euroopassa. Espanjan viranomaiset ovat tiistaina ilmoittaneet etteivät ole havainneet tietomurtoja sähköverkkojen toiminnasta vastaaviin järjestelmiin. Asiaa kuitenkin tutkitaan edelleen.

Portugalin sähköverkkoa operoiva REN-yhtiö arvioi kansainväliselle uutistoimistolle maanantaina, että suuret lämpötilanvaihtelut tai ”ilmankehässä tapahtunut värähtely” Espanjan sisäosissa olisivat johtaneet olosuhteisiin, jotka aiheuttivat katkon. Myöhemmin maanantaina portugalilainen uutiskanava Sic Noticias kertoi, että REN kiisti väittäneensä tällaista.

Sähköverkoissa esiintyy taajuuden vaihtelua. Sen on pysyttävä tietyissä raja-arvoissa. Muuten tuotanto keskeytyy tai keskeytetään, jotta vaihtelu ei heijastu muihin sähköverkkoihin. Toistaiseksi taajuusvaihteluiden osuudesta Espanjan runkoverkon toiminnan pysähtymiseen ei ole myöskään ole vahvistettua tietoa.

