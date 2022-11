Haistaako eliitti veren? Professorin mukaan irtiotto Vladimir Putinista voi olla nopea

Toistaiseksi on liian aikaista ennustaa, miten ja milloin presidentti Vladimir Putin luopuu vallasta, vaikka Venäjän joukkojen vetäytyminen Etelä-Ukrainan Hersonin alueella luo useiden tahojen mukaan kovaa painetta Kremliä kohtaan juuri nyt, arvioi Venäjään erikoistunut professori Mark Galeotti.

– Voimme kuitenkin jo nyt nähdä joitakin prosesseja, jotka voivat muokata ja vauhdittaa vallasta luopumista. Putin voi pitää kiinni vallastaan, mutta hän ei kykenen olemaan itselleen luomansa julkisuuskuvan veroinen, Galeotti kirjoittaa CNN:n mielipidekirjoituksessa.

Sodan alkukuukausina Putinin terveydentilasta liikkui paljon huhuja. Galeottin mukaan ei kuitenkaan ole merkkejä mistään, joka todennäköisesti johtaisi hänen välittömään kuolemaansa tai työkyvyttömyyteen.

– Hän on silti 70-vuotias, ja hänen terveydestään on todella tullut järjestelmän kannalta eksistentiaalinen kysymys, Galeotti toteaa.

Venäjän perustuslaissa todetaan, että presidentin kuollessa virassaan pääministeri astuu väliaikaiseksi presidentiksi. Ei ole olemassa kuitenkaan säännöksiä sen varalle, jos Putin olisi pidemmän aikaa työkyvytön.

– Juuri tällainen poliittinen kriisi saattaisi synnyttää eliitin sisäisen valtataistelun, joka voi kaataa hallinnon, Galeotti sanoo.

Hän muistuttaa järjestelmästä, jossa Venäjän useat turvallisuusjoukot tasapainottavat toisiaan.

– Esimerkiksi Moskovassa sotilasvaruskunta, kansalliskaartin erikoisdivisioona ja Kremlin kaarti toimivat erillisissä komentoketjuissa. Turvallisuuspalvelu FSB tarkkailee kaikkia kolmea – ja Venäjän valtiojohdon suojelusta vastaavan FSO puolestaan tarkkailee FSB:tä, Galeotti kirjoittaa.

– Niin kauan kuin Putin pystyy hallitsemaan näiden niin kutsuttujen ”voimaministeriöiden” johtajia ja heillä on virastojensa uskollisuus, presidenttiä on vaikea syrjäyttää.

Hauras valtajärjestelmä

Galeotti korostaa, että vaikka Putin näyttää pitävän tiukasti ohjaksia käsissään, hänen järjestelmänsä muuttuu koko ajan hauraammaksi. Järjestelmä menettää taloudellisia resursseja, jotka ovat aiemmin tarjonneet kestävän tavan vastata odottamattomiin haasteisiin.

Kun pakotteet purevat ja sodan kustannukset kasvavat, rahaa ei ole enää käytettävissä niin paljon. Lähes kolmannes vuoden 2023 budjetista menee puolustukseen ja turvallisuuteen. Samalla tuki alueellisille budjeteille vähenee.

– Se tarkoittaa sitä, että turvallisuuspalveluiden ja paikallisen eliitin legitimiteetti ja hyvä tahto heikkenevät. Putinin kannatus mielipidemittauksissa on aina ollut keinotekoisen korkea, mutta se on laskenut, Galeotti toteaa.

Kansalliskaarti, jonka tehtävä on hallita mielenosoituksia kaduilla, on tuhoutunut Ukrainan taisteluissa.

– Kansalliskaartin jäsenet ovat myös vihaisia siitä, että heitä käytettiin tykinruokana sodassa, jota varten heitä ei ollut koulutettu eikä varustettu. Galeotti sanoo.

– Samaan aikaan eliitin sisäinen jupina on ilmeistä, vaikka se pysyykin varovaisen vaimeana. Putin kaataa ”vapaaehtoisten pataljoonien” kasaamiseen ja sotatalouden pyörittämiseen liittyvän kovan ja epäsuositun työn alueellisten pormestareiden ja kuvernöörien niskaan. Monet ovat hiljaa kauhuissaan.

”Armottomat opportunistit”

Hänen mukaansa Putinin valtio kykenee selviytymään paljon huonommin odottamattomista kriiseistä, joita on vaikea ennustaa ja jotka ovat lopulta väistämättömiä.

– Tämä voi tarkoittaa sekasortoista perääntymistä Ukrainassa, räjähdysmäistä alueellisten talouksien romahdusta kotimaassa, turvallisuusjoukkojen kieltäytymistä mielenosoitusten tukahduttamisesta tai Putinin vakavaa sairastumista.

Galeotti pitää mahdollisena, että kenraalit ja korkea-arvoiset poliitikot saavat taivuteltua Putinin eroamaan isänmaan hyväksi.

– Tällaisen skenaarion kuvitteleminen tällä hetkellä on vaikeaa, mutta pääosa Venäjän poliittiseen ja sotilaalliseen eliittiin kuuluvista jäsenistä ei ole ”putinisteja” vaan armottomia opportunisteja. He ovat tukeneet Putinia, koska se on heidän etujensa mukaista; he pysyvät edelleen uskollisina, koska hänen vastustamiseensa liittyvät riskit näyttävät toistaiseksi paljon suuremmilta.

– Jos he kuitenkin alkavat uskoa, että Putin on haavoittuvainen, he todennäköisesti etääntyvät hänestä nopeasti. Kukaan ei halua olla tuomitun hallinnon viimeinen lojalisti.

Tapahtuipa mitä tahansa, Putinin unelma Venäjän vakiinnuttamiseksi suurvallaksi sen sotilaallisen voiman varassa on Galeottin mukaan kuopattu.

– Hänen sotakoneensa on rikki; hänen maansa talous on niin arpeutunut, että sen elpyminen kestää vuosia; hänen maineensa geopoliittisena johtajana on sirpaleina. Putin saattaa takertua valtaansa tulevina vuosina, mutta Putinin legenda on kuollut.