Haavoittuneelle sotilaalle korvaus: Kaksi ämpäriä porkkanoita ja sipulipussi

Kreml on luvannut rintamalla haavoittuneille venäläissotilaille kolmen miljoonan ruplan eli hieman vajaan 30 000 euron korvauksen, mutta monien sotilaiden on kerrottu jääneen ilman rahaa.

Yksi heistä on verkkomedia iStoriesin mukaan 45-vuotias Oleg, joka värvättiin rintamalle viime vuoden syyskuussa. Viime kesäkuussa hän sai Zaporižžjan alueen taisteluissa vakavat vammat vatsaan, maksaan, munuaisiin ja jalkoihin. Hänen oikea polvinivelensä tuhoutui.

Miehen ensimmäinen leikkaus tehtiin Venäjän miehittämillä alueilla ja häntä hoidettiin Sevastopolin sairaalassa. Siellä hänelle tehtiin vatsaleikkaus, mutta polvinivel jäi ilman hoitoa. Hän on saanut kuntoutusta Pietarin sairaaloissa, mutta lyhyen kuntoutuksen jälkeen hänet siirrettiin takaisin yksikköönsä.

– Hänellä on kova kipu, hänen polvensa eivät taivu eikä hän voi kävellä ilman kainalosauvoja. Hän syö kipu- ja unilääkkeitä, miehen vaimo kertoo.

Lääkärit ovat suositelleet polviproteesia Olegille, mutta vaimon mukaan viranomaiset eivät ole suostuneet laskemaan haavoittuneen sotilaan palveluskelpoisuutta. Tällöin puolustusministeriö joutuisi maksamaan leikkauksen ja Kremlin lupaamat miljoonakorvaukset.

Rahallista korvausta haavoittumisestaan miehelle ei ole maksettu, mutta hänen perheensä sai viranomaisilta lahjaksi kaksi ämpärillistä porkkanaa ja sipulipussin.

– Mitä vihanneksia, mitä lahjoja, minun pitää vaihtaa mieheni nivel ja saada hänet kotiutumaan!, sotilaan vaimo tuskailee.

A Russian mobilized man was given two buckets of carrots and a bag of onions instead of 3 million rubles for his being wounded.

Oleg Rybkin, a mobilized man from Volgograd region, was denied payment of 3 million rubles ($32,600) after being wounded. Local authorities gave his… pic.twitter.com/n0Wfa4Ky1d

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 27, 2023