Gazan kaupunki saarrettu, Israel menettänyt yli 20 sotilasta

Israelin asevoimat ilmoittaa saartaneensa Gazan kaistaleen pohjoisosassa sijaitsevan noin 600 000 asukkaan Gazan kaupungin.

Terrorismiasiantuntija David Kilcullen sanoo BBC:lle, että tavoitteena on eristää äärijärjestö Hamasin suurimmat voimat rajatulle alueelle. Hänen mukaansa tulevat taistelut voivat muistuttaa ISIS-vastaista operaatiota Mosulissa 2016–2017.

– On melko selvää, että Israel toivoo siviilien lähteneen alueelta, jotta vain Hamasin taistelijat olisivat jäljellä. Sitten raunioissa käytäisiin Mosulin kaltainen taistelu, Kilcullen toteaa.

Kilcullen toimi Yhdysvaltain asevoimien neuvonantajana Irakin sodan aikana. Hän toteaa Israelin toteuttavan operaatiotaan vaiheissa, joista ensimmäinen on pohjoisen Gazan saartaminen.

Iranin tukema, Libanonin eteläosissa toimiva Hizbollah-miliisijärjestö on toistaiseksi pidättäytynyt laajemmista hyökkäyksistä. Sodan laajenemista pidetään silti mahdollisena. Kuluvalla viikolla Jemenin huthikapinalliset ampuivat Israeliin ballistisia ohjuksia.

– Huolena on, että kun Israel on sitonut joukkonsa Gazaan suuntautuvaan maahyökkäykseen, niin Hizbollah voisi sitten avata uuden rintaman pohjoisessa, David Kilcullen toteaa.

Hamas on julkaissut viime päivinä videoita tekemistään lennokki-iskuista Israelin joukkoja vastaan. Niiden perusteella sotilaat olivat ajoittain tiiviissä rykelmissä avomaastossa ilman lennokeilta suojaavia verkkoja tai muita vastatoimia.

Times of Israel -lehden mukaan maahyökkäyksessä on kuollut tähän mennessä 23 israelilaista sotilasta.

Hamas started publishing videos of successfully targeting Israeli troops with munitions dropped from drones. Israeli soldiers were all bunched together in the open, no anti-drone netting or other protection — Ukrainian and Russian troops have learned the hard way not to do this. pic.twitter.com/eT0k66XpzZ

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) November 2, 2023