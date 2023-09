Garri Kasparov: Tämä oli Vladimir Putinin viesti lännelle

Venäläinen shakkimestari ja toisinajattelija Garri Kasparov toteaa presidentti Vladimir Putinin lähettäneen karun viestin Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinkenin Ukraina-vierailun aikana kuluvalla viikolla.

Venäjän ampuma ohjus iskeytyi keskiviikkona keskelle Donetskin alueella sijaitsevan Kostjantynivkan torialuetta. Ainakin 17 ihmistä sai surmansa ja yli 30 loukkaantui.

– Putinin viesti Blinkenin vierailun aikana: lisää ukrainalaisten siviilien teurastamista. Kyseessä oli luultavasti ase, jonka torjumiseen Yhdysvallat ei ole antanut Ukrainalle keinoja, Garri Kasparov kirjoittaa X:ssä.

– Onko Blinkenin vastauksessa kyse pikemminkin turvallisuudesta ja puolustuksesta eikä voitosta, Kasparov pohtii.

Entinen Naton Euroopan-joukkojen komentaja, kenraali Ben Hodges on nostanut esiin Garri Kasparovin julkaisun. Hänen mukaansa Venäjän toiminta osoittaa, ettei Vladimir Putinin kanssa voi neuvotella.

– Putin laukaisee ohjuksen viljavarastoa vastaan samana päivänä kun [Turkin presidentti Recep Tayyip] Erdogan tapaa hänet Sochissa. Hän laukaisee 16 viatonta siviiliä surmanneen ohjuksen Yhdysvaltain ulkoministeri Blinkenin vieraillessa Ukrainassa. Miten kukaan voi pitää Putinia luotettavana kumppanina minkäänlaisessa neuvottelussa, Hodges kysyy.

Putin launches a missile against grain storage on the day Erdogan meets him in Sochi. He launches a missile strike that kills 16 innocent Ukrainian civilians on the day US Sec State Blinken visits Ukraine. Why does anybody see Putin as a reliable partner for any negotiation? https://t.co/L0JuhVUnO5

