Garri Kasparov: Ei tätä voi paeta – Kremlin pysäyttämisen hinta vain kasvaa

Venäläinen oppositiopoliitkko, shakin suurmestari Garri Kasparov kirjoittaa sosiaalisen median alusta X:ssä (entinen Twitter), että läntisellä on maailmalla on edessään valinta kahden erillisen polun väliltä.

– Toinen, jossa Venäjä saa tuhota Ukrainan hitaasti ja (Vladimir) Putin pysyy vallassa, sekä toinen, jossa Ukraina voittaa ja Putin kaatuu, Kasparov kirjoittaa.

– Kyseessä on harvinainen hetki, jolloin käännekohta on selvästi merkitty, samoin kuin kirkas raja hyvän ja pahan välillä.

Hän kertoo siteeraavansa usein J.R.R. Tolkienia luennoissaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa. Kuten tarussa sormusten herrasta, hyvän voimien on nyt syrjäytettävä erimielisyytensä ja yhdistyttävä todellista pahaa vastaan ​​tai tultava peitotuksi, hän toteaa.

– Ukraina taistelee koko nykyistä siviilisaatiota uhkaavaa haastetta vastaan. Tämän tunnustaminen on avainhaaste vapaan maailman johtajille, jotka yhä epäröivät käyttää kaikkia voimavarojaan tähän taisteluun, Kasparov kirjoittaa X:ssä.

– Demokratia tai diktatuuri. Vapaus tai orjuus. Elämä tai kuolema, hän toteaa vaihtoehdot.

Ukrainan puolustustaistelun tukemisella on Kasparovin myös ”kyynisiä, käytännöllisiä syitä”.

– Kansallinen turvallisuus, taloudellinen etu sekä kaupan, innovaation ja kehityksen vapaa liikkuvuus ovat kaikki riippuvaisia ​​vakaudesta. Se, mitä Venäjän hyökkäyssota on tehnyt polttoaineiden ja elintarvikkeiden hintoihin, on pieni makupala siitä, mitä on edessä ilman tätä vakautta, shakkimestari muistuttaa.

– Ei siltä voi piiloutua eikä sitä saa katoamaan toivomuksilla. Kaikki eivät ehkä välitä Ukrainasta juuri nyt, aivan kuten he eivät välittäneet Putinin toteuttamasta demokratian tuhoamisesta Venäjällä. Mutta jos tätä pahaa ei torjuta, se kyllä saavuttaa aivan jokaisen. Ja mitä kauemmin odotamme, sitä korkeammaksi sen pysäyttämisen hinta nousee.

There are two distinct paths ahead, one where Russia is allowed to destroy Ukraine slowly and Putin stays in power, and one where Ukraine is victorious and Putin falls. It is a rare moment where a turning point is clearly marked, as is the bright line between good and evil. https://t.co/sSt1k2HeUw

— Garry Kasparov (@Kasparov63) July 26, 2023