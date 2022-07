Garri Kasparov: ”Ei sotaa” on Vladimir Putinin iskulause Venäjän ulkopuolella

Venäläisen shakkimestarin ja toisinajattelijan Garri Kasparovin mukaan sotaa vastustavat “Ei sotaa -iskulauseet” Saksassa ja muualla Euroopassa ovat osa Venäjän propagandaa.

Kasparovin mukaan siinä on kyse vääränlaisesta pasifismista, jonka avulla yritetään välttää hyökkääjän tuomitseminen ja uhrin puolustaminen.

Sodan vastustaminen on hänen mukaansa ylellisyyttä, johon ukrainalaisilla ei ole varaa.

– Heidän täytyy taistella tai kuolla [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin provosoimattomassa hyökkäyksessä heidän kansaansa vastaan. Puhuminen rauhasta, diplomatiasta ja niin edelleen on aina helppoa, kun taas rauhan turvaamiseksi tarvittavien taistelujen käyminen on vaikeaa.

Toisinajattelijan mukaan sodanvastainen viesti on suunnattu pelkästään Venäjän ulkopuolelle.

– Venäjän media on kokopäiväinen sodan propagandakoneisto. Eikä heidän kohteensa ole vain Ukraina, vaan koko vapaa maailmanjärjestys, joka edelleen rajoittaa tukeaan Ukrainalle. Taistele ja voita tai olet seuraava, Kasparov kirjoittaa Twitterissä.

A powerful thread on why "No War" slogans in Germany and elsewhere are nothing more than Kremlin propaganda, using a thin veneer of pacificism to avoid condemning the aggressor and defending the victim. https://t.co/xf8dP36HIm

— Garry Kasparov (@Kasparov63) July 24, 2022