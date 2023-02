Gallup-yllätys: Kokoomus ohitti avainryhmässä SDP:n

Tuoreen mielipidekyselyn mukaan kokoomuksen kannatus työelämässä olevien parissa on vahvistunut selvästi.

Suomen Yrittäjien työelämägallupissa PS johtaa 18 prosentilla, kokoomus on toisena 17 prosentilla ja SDP on kolmantena 16 prosentilla. Kesäkuussa 2021 vastaavat luvut olivat 20, 12 ja 15 prosenttia.

Työelämässä olevilta kysyttiin, minkä puolueen tai ryhmittymän ehdokasta henkilö äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt. Vihreiden kannatus on seitsemän prosenttia, vasemmistoliiton kuusi prosenttia, keskustan viisi prosenttia ja Rkp:n kolme prosenttia. Vastaajista 17 prosenttia ei halunnut kertoa kantaansa.

SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen huomauttaa, että johtavat työelämäpuolueet eivät tule enää vasemmalta eivätkä ole ay-liikkeen ohjauksessa.

– Tämä voi ennakoida muutoksia työelämää koskevaan säätelyyn ensi vaalikaudella, Pentikäinen toteaa tiedotteessa.

Työelämägallupin toteutti Kantar Public Oy. Tutkimukseen vastasi 1 029 työelämässä olevaa palkansaajaa, yrittäjää, lomautettua tai työtöntä.

– Perussuomalaiset on edelleen johtava työelämäpuolue, mutta varsinkin kokoomus on noussut sen haastajaksi. Kokoomuksen kannatus työelämässä olevien parissa on selkeästi vahvistunut. Vielä kesäkuussa 2021 se oli 12 prosenttia. SDP on pudonnut kolmanneksi, Mikael Pentikäinen sanoo.

Hänen mukaansa tulos kertoo siitä, että ay-liikkeen ote työelämästä on heikentynyt.

Yrittäjien puoluekannatusta mitattiin yrittäjägallupissa viimeksi joulukuussa. Silloin 39 prosenttia yrittäjistä sanoi äänestävänsä kokoomusta. Kokoomus on pysynyt pitkään kärkipaikalla yrittäjien puoluekannatuksessa.

– Yrittäjille vaalit ovat ennen muuta talous- ja kasvuvaalit. Tarvitsemme toimia, jotka vahvistavat yritysten kasvuhaluja. Kun yritys haluaa kasvaa, se investoi ja työllistää, mikä on työelämässä olevien etu. Siksi kannustava verotus on avainasemassa, Pentikäinen sanoo.