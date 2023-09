”Gallup luetaan varmasti SDP:ssa huolestuneena”

Tuoreessa Ylen kannatusmittauksessa SDP on niukasti suosituin puolue 21,4 prosentin kannatuksella. Ero toisella sijalla olevaan kokoomukseen on vain 0,2 prosenttiyksikköä.

Edellisestä mittauksesta SDP:n kannatus on laskenut 1,4 prosenttiyksikköä samalla, kun kokoomuksen kannatus on noussut 1,4 prosenttiyksikköä.

– Ylen tuore gallup luetaan varmasti SDP:n puoluetoimistolla huolestuneena. SDP:n kolmen prosenttiyksikön johto suli kuukaudessa, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa blogissaan.

Merkillepantavaa tässä on Heinosen mukaan varmasti se, että kesään ajoittui myös SDP:n puheenjohtajakisa ja -vaihdos.

– Nyt valittu johtokaksikko on ollut jo aiemmin negatiivisissa uutisissa esillä niin rasismikohun aikaan kuin aiemmin rikostuomioiden kautta ja tämä voi hyvinkin näkyä nyt gallupissa?, Heinonen pohtii.

– Vaikka viime viikonlopun kohuotsikot demarikaksikosta ei vielä näkyisikään täydellä vaikutuksella luvuissa, niin mittausaikaan viikonloppukin mahtuu. Taloustutkimus nimittäin haastatteli Ylen toimeksiannosta mittaukseen 2 459 ihmistä 2.8.–5.9.2023 eli tämän viikon tiistaihin asti. Viikonloppu on siis mukana mittausjaksolla, Heinonen jatkaa.

Hän huomauttaa, että samaan aikaan kokoomuksen kannatus on noussut 1,4 prosenttiyksikköä ja PS:n kannatus on laskenut 2,5 prosenttiyksikköä. PS on kolmanneksi suosituin puolue 18,5 prosentin kannatuksella.

– Mielenkiintoinen gallup vaikeaan aikaan ja mielenkiintoista nähdä, miten se tästä syksyn mittaan kehittyy.