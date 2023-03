FSB:n rakennus tulessa Venäjällä, räjähdyksiä kuultu

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n rakennus on syttynyt palamaan Rostovin kaupungissa Etelä-Venäjällä. Asiasta kertoi Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Sosiaalisessa mediassa on julkaistu useita videoita, joissa näkyvät korkealle ulottuvat liekit rakennuksen ympärillä.

Paikallisten asukkaiden mukaan paikalta on kuultu kovan räjähdyksen ääni ennen tulipaloa.

Alustavien tietojen mukaan ainakin yksi ihminen on kuollut ja kaksi loukkaantunut. Viranomaisten mukaan palon syttymissyytä ei tiedetä.

Rostov. Local news portal 161news reports, citing its source in FSB, that ammunition is detonating in the depot and fuel is burning in the tanks, and that ”two casualties were found at the exit to the building.” pic.twitter.com/tIt1R7ymmm

— Belsat in English (@Belsat_Eng) March 16, 2023