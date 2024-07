FSB: Ukraina yritti räjäyttää lentotukialuksen ja auttaa tekijän Suomeen

Venäjän sisäinen ja lähiulkomaiden tiedustelusta vastaava turvallisuuspalvelu FSB väittää, että on onnistunut estämään Ukrainan turvallisuuspalveluiden terrori-iskuja. Väitteiden oikeellisuudesta on mahdotonta varmistua, ja niistä kertovat venäläiset uutistoimistot ainoana lähteenään FSB:n oma viestintä.

FSB:n mukaan Ukraina yritti värvätä lentotukialus Admiral Kuznetsovin miehistön jäsenen sekä saada toisessa tapauksessa lähetin toimittamaan räjähtäviä postipaketteja Venäjän puolustusministeriön korkea-arvoisille virkamiehille.

Admiral Kuznetsov on 305 metriä pitkä. Se on Venäjän laivaston ainoa lentotukialus, jolla on ollut paitsi ongelmia saada rekrytoitua miehistöä, myös useita onnettomuuksia. Nyt FSB on julkaissut videon, jolla puhuu tunnistamaton miehistön jäsen Murmanskista. Mies väittää, että maaliskuussa 2024 Ukrainan sotilastiedustelun upseeri yritti painostaa häntä tekemään Admiral Kuznetsovilla tuhopolton tai aiheuttamaan räjähdyksen. Miehelle lähetettiin tai olisi lähetetty tarvikkeet postilähetillä, ja sitten olisi tarvittu vain video toteutetusta iskusta.

Videolla mies väittää, että hänelle kerrottiin, että Ukrainan sotilastiedustelu auttaa hänet välittömästi iskun jälkeen pakoon Suomeen. Rahapalkkio ja tarvittavat asiakirjat olisivat odottaneet valmiissa jemmassa raja-alueella.

Suomen raja on kuitenkin ollut suljettuna jo yli puoli vuotta, mutta Admiral Kuznetsovilla on sattunut aiemminkin tulipaloja. Viimeisin tiedossa oleva tulipalo syttyi joulukuussa 2022.

Toisessa FSB:n julkaisemassa tapauksessa vuonna 1994 syntynyt moskovalainen mies on väitetysti tunnustanut, että Ukrainan sotilastiedustelu värväsi hänet toukokuussa 2024. Mies oli sitoutunut järjestelemään räjähtävät postipaketit kolmen Venäjän puolustusministeriön korkea-arvoisen virkamiehen kotiosoitteisiin. Hänen oli määrä räjäyttää postipommit etänä sen jälkeen, kun ne toimittanut lähetti olisi kuitannut paketit toimitetuiksi.