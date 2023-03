FSB pidätti aktivistin Karjalassa, syytetään sabotaasista Suomen rajan lähellä

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n virkailijat ovat pidättäneet 19-vuotiaan poliittisen aktivistin Karjalassa sijaitsevassa Sortavalan kaupungissa, joka sijaitsee lähellä Suomen rajaa.

Asiasta kertoo uutissivusto meduza.

Nikita Kljunja on ruohonjuuritasolla vaikuttavan Venäjän kansalaisliiton varapuheenjohtaja. Hän on tällä hetkellä vangittuna Petroskoissa. FSB:n kerrotaan rakentavan juttua häntä vastaan ”rautatiesabotaasin” pohjalta.

Alustavien syytteiden mukaan Kljunja ”on osallistunut terroristiryhmän organisoimiseen ja toimintaan”. Kyseistä rikoksesta voidaan Venäjän lain mukaan tuomita jopa 20 vuodeksi vankeuteen.

Venäjän kansalaisliiton puheenjohtaja Oleg Filatshevin mukaan FSB:n syytökset ovat absurdeja.

Filatshev kuvailee järjestön sivuilla Kljunjaa ”vastuulliseksi ja hyvätapaiseksi henkilöksi, jonka persoona ja luonteenpiirteet ovat täysin yhteensopimattomia sabotaasitoimintaan”.

Venäjän kansalaisliiton kuvailee itseään nuorisoliikkeeksi kaikille, jotka välittävät ”maamme nykytilanteesta”.

Organisaatio haluaa nähdä Venäjän ”kansalaisoikeuksiin perustuvana eurooppalaisena valtiona”.

The FSB is building a terrorism case against a 19-year-old from Sortavala, a Karelian town near the Finnish border. The teenage political activist has been arrested and jailed. The FSB's preliminary charges against him may entail up to 20 years in prison.https://t.co/DjOMVP4vuI

— Meduza in English (@meduza_en) March 8, 2023