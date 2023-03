”FSB on päästetty irti” – ulkomaisten toimittajien kohtalo huolestuttaa

Venäjän tiedustelupalveluihin erikoistuneen toimittajan ja nykyisen CEPA:n tutkijan Andrei Soldatovin mukaan Wall Street Journalin toimittaja Evan Gershkovitshin kiinniotto Venäjällä on huolestuttavaa.

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan WSJ:n kirjeenvaihtaja on otettu kiinni Jekaterinburgissa epäiltynä vakoilusta. Gershkovitshin väitetään keränneen Yhdysvalloille tietoa venäläisistä puolustusalan yrityksistä. Mitään todisteita väitteiden tueksi ei ole esitetty.

– Hän on erittäin hyvä ja rohkea toimittaja, ei vakooja, Luojan tähden. Tämä on suora hyökkäys kaikkia Venäjällä edelleen työskenteleviä ulkomaisia kirjeenvaihtajia vastaan. Ja se tarkoittaa, että FSB on päästetty irti hihnasta, Soldatov toteaa Twitterissä.

Häneltä kysytään twiitti-ketjussa, toimiko FSB ilman Kremlin suostumusta.

– Ei. Se tarkoittaa, että ulkoministeriöllä (joka vastaa akkreditoinnin myöntämisestä) ei ole enää sananvaltaa, Soldatov sanoo.

Venäjä-asiantuntija Tatjana Stanovaja pitää kiinniottoa poliittisena.

– Tämä on tietysti järkyttävää. Odotetaan ja katsotaan, mitä FSB tarkalleen esittää, mutta näyttää siltä, että he ovat ottaneet panttivangin, asiantuntija toteaa.

Stanovajan mukaan Gershkovitshia voitaisiin mahdollisesti hyödyntää Yhdysvalloissa vangittujen venäläisten takaisin saamiseen.

Gershkovitsh on Yhdysvaltain kansalainen, ja hän työskenteli Venäjällä maan ulkoministeriön hyväksymän media-akkreditoinnin nojalla.

