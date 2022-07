FSB aloittaa ukrainalaisten partisaanien jahdin

Venäjän turvallisuuspalvelu FSB alkaa jahdata miehityshallintoa vastustavia partisaaneja Etelä-Ukrainan Hersonissa ja valmistelee alueen todennäköistä liittämistä Venäjään, arvioi Geopolitiikkaan ja turvallisuuteen erikoistunut tutkija ja teknologiajohtaja Dmitri Alperovitch Twitterissä.

Hän viittaa The Moscow Timesin juttuun, jonka mukaan FSB:n virkailija Sergei Jelisejev nimitettiin tiistaina Hersonin miehityshallinnon päälliköksi.

Jelisejevin kerrotaan toimineen aiemmin Venäjälle kuuluvan Puolan ja Liettuan välissä sijaitsevan Kaliningradin aluehallinnon apulaisjohtajana sekä eri tehtävissä FSB:ssä.

Etelä-Ukrainan partisaanitoiminnan kerrotaan olevan kasvussa. Hyökkääjän miehityshallintoa vastaan on tehty useita iskuja viime viikkojen aikana muun muassa Hersonissa.

Yhdysvaltain viranomaisten mukaan vastarintatoiminta on edelleen kasvussa, ja se voi aiheuttaa merkittävän haasteen Venäjän kyvylle hallita miehittämiään alueita.

Viranomaiset uskovat, ettei Venäjällä ole riittävästi joukkoja valvoakseen miehitettyä aluetta tehokkaasti. Tätä vahvistaa se, että joukkoja on jouduttu siirtämään Hersonista Donbassin taisteluun Itä-Ukrainaan.

– Raportoidut salamurhat ja niiden yritykset ovat varmasti pelottaneet Venäjän kannattajia ja miehityshallinnon pestejä vastaanottaneita henkilöitä, Naton virkamies kertoo CNN:lle.

Hyökkääjä miehitti Hersonin Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alkupuolella.

As the partisan activity picks up in Kherson region, FSB is coming in to hunt for Ukrainian opposition to Russian rule and prepare for likely annexation https://t.co/MtSyW9v3fk

— Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) July 6, 2022