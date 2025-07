Friedrich Merzin mukaan Saksan Taurus-toimitukset ovat yhä vaihtoehto

Saksan liittokansleri Friedrich Merz on sanonut, että Taurus-risteilyohjusten toimittaminen Ukrainaan on edelleen vaihtoehto, mutta korosti, että Saksasta ei tule sodan osapuolta, uutisoi Ukrainska Pravda.

– On aina ollut selvää, että jos toimitamme Taurus-ohjuksia, aseita eivät käytä saksalaiset sotilaat, vaan ukrainalaiset. Sama pätee muihin Yhdistyneen kuningaskunnan tai Ranskan toimittamiin risteilyohjuksiin.

Merz huomautti, että Taurus-järjestelmä on erittäin monimutkainen ja Ukrainan joukkojen kouluttaminen sen käyttöön veisi vähintään kuusi kuukautta.

– Ongelmamme on, että tämä järjestelmä on poikkeuksellisen hienostunut, ja että sotilaiden kouluttaminen sillä kestää ainakin puoli vuotta. Koulutetaanko heitä jo? Emme ole vielä sopineet siitä. Puhuin (Volodymyr) Zelenskyin kanssa siitä ja olen keskustellut siitä koalition sisällä. Se on ja pysyy vaihtoehtona, Merz sanoi.

Liittokansleri totesi myös, että Saksa ei enää ilmoita julkisesti, mitä aseita se antaa Ukrainalle.

– Olen myös sanonut, ettemme enää tulevaisuudessa keskustele julkisesti siitä, mitä aseita toimitamme tai mitä teemme tukeaksemme Ukrainan sotilaita, koska haluan (Vladimir) Putinin tuntevan tiettyä epävarmuutta sotilaallisista toimistamme.

Merz tuki ennen Saksan liittopäivävaaleja Taurus-risteilyohjusten toimittamista Ukrainalle.

Ukrainan presidentti Zelenskyi puolestaan on vihjannut, että Ukrainan ja Saksan välinen vuoropuhelu Taurus-ohjuksista on käynnissä. Hän kuitenkin teki selväksi, että kaikki keskustelut ovat luottamuksellisia.