– Kiova ja sen kumppanit pyrkivät lopettamaan Venäjän sodan mahdollisimman pian, mutta ei Ukrainan antautumisen hinnalla, Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoi ZDF:n haastattelussa Ukrinformin mukaan.

– Valmistaudun sisäisesti siihen, että tämä sota kestää pitkään. Ponnisteluja tehdään intensiivisten diplomaattisten aloitteiden kautta sodan lopettamiseksi mahdollisimman nopeasti, mutta tämä ei voi tapahtua Ukrainan antautumisen hinnalla. Koska silloin valtio menettäisi itsenäisyytensä. Ja sitten ylihuomenna se olemme me. Se ei ole vaihtoehto, Merz sanoi.

Kysyttäessä, voisiko tulitauko olla mahdollinen tänä vuonna, liittokansleri sanoi, ettei hän anna toivoa, mutta hänellä ei myöskään ole ”harhakuvitelmia”.

Hän selitti, että sodat päättyvät tyypillisesti kahdella tavalla: joko toisen osapuolen sotilaalliseen tappioon tai taloudelliseen ja sotilaalliseen uupumukseen. Merzin mukaan näin ei tällä hetkellä tapahdu kummallakaan puolella.

Hän huomautti, että käynnissä on intensiivisiä diplomaattisia aloitteita sodan lopettamiseksi mahdollisimman pian. Aloitteita, joita ei ole nähty viimeisten kolmen ja puolen vuoden aikana.

Merz mainitsi erittäin aktiiviset yhteytensä eurooppalaisiin johtajiin, mukaan lukien Ranskan ja Yhdysvaltojen presidentteihin, ja korosti Yhdysvaltojen olevan tärkeää pysyä eurooppalaisten liittolaisten rinnalla ratkaisun etsimisessä.

Merz korosti, että ehdoton prioriteetti on Ukrainan puolustuskyvyn tukeminen. Turvallisuustakeista, kuten maajoukkojen lähettämisestä tulitauon sattuessa, hän sanoi, ettei niistä tällä hetkellä keskustella liittolaisten kesken.

– Kukaan ei puhu maajoukoista Ukrainassa tässä vaiheessa. … Tärkein prioriteetti on Ukrainan armeijan tukeminen, jotta se voi puolustaa maataan pitkällä aikavälillä. Hän lisäsi, että liittolaiset keskustelevat mahdollisista turvallisuustakeista aselevon saavuttamisen jälkeen.

Hän huomautti myös, että jos Bundeswehrin joukkoja aiotaan jossain vaiheessa käyttää esimerkiksi Ukrainan ilmatilan suojelemiseksi vihollisuuksien päätyttyä, se vaatisi liittopäivien mandaatin.

Merz korosti, että mikä tahansa Ukrainan ja Venäjän välinen rauhansopimus edellyttäisi, että liittolaistensa tuella Ukraina säilyttäisi itsenäisyytensä, vapautensa ja sitoutumattomuutensa.