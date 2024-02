Fox Newsin entinen juontajatähti löytyi Moskovasta

Entinen Fox News -kanavan tähti lähenee kiertoradallaan Venäjän hallintoa. Sunnuntaina amerikkalainen tv-kasvo tavattiin Moskovasta, eikä vielä maanataina kukaan suostunut kertomaan, miksi.

Tucker Carlson on erittäin kokenut juontaja. Ennen televisiouraansa hän työskenteli kirjoittavana toimittajana, ja häntä pidettiin perin lahjakkaana.

Carlsonin oma ohjelma Tucker Carlson Tonight oli Fox Newsin suosituimpia. Sitä ennen edelliset ohjelmat CNN:lla ja MSNBC:lla oli lopetettu alhaisten katsojalukujen vuoksi, ja Carlson ajautunut Fox Newsille reportteriksi ja suositumpien juontajien sijaiseksi.

Keväällä 2017 Carlson sai Fox Newsilla paremman ohjelmapaikan ja noste käynnistyi. Näihin aikoihin Donald Trumpista oli kuukausia aiemmin tullut Yhdysvaltain presidentti, ja kaksi äänekästä konservatiivia löysivät toisensa.

Carlson nousi presidentti Trumpin luottojuontajaksi. Kun Trumpia ei valittu presidentiksi toiselle kaudelle, myötäili Carlson häviäjän äänenpainoja. On syytä muistuttaa, että Trump ei ole koskaan myöntänyt hävinneensä.

Vuonna 2023 Carlson sai lähteä Fox Newsista. Syytä ei kerrottu julkisuuteen.

Todennäköisesti Carlsonin poistuminen liittyi Fox Newsin Dominion Voting Systems -yhtiön kanssa edeltävällä viikolla tekemään sopimukseen. Dominion oli haastanut Fox Newsin omistajayhtiön oikeuteen, kun esimerkiksi Carlson levitti kanavalla sitkeästi väitteitä siitä, että Yhdysvaltain presidentinvaalien tulos olisi väärennetty.

Lähtöpassit saatuaan Carlson ryhtyi tekemään lähetyksiään viestipalvelu X:aan eli entiseen Twitteriin. Haastateltavina ovat olleet korkean profiilin ristiriitaiset hahmot kuten Argentiinan ja Serbian presidentit Javier Milei ja Aleksandar Vučić, Unkarin pääministeri Viktor Orbán, sekä tietenkin Donald Trump.

Nyt Tucker Carlson on nähty Moskovassa. Asiasta kertoi ensimmäisenä viranomaisia lähellä oleva paikallismedia Mash, jonka mukaan Carlson saapui Moskovaan torstaina ja kävi sunnuntaina Bolšoi-teatterissa katsomassa balettia.

Mutta onko Carlson lomalla vai töissä? Maanantaina iltapäivällä asiasta ei ollut varmuutta, mutta työskentely voisi olla linjassa muiden hänen sosiaaliseen mediaan tekemiensä juttutuokioiden kanssa. Paikallinen Izvestija-lehti bongasi Carlsonin myös moskovalaisesta hotellista ja kysyi, onko tämä tullut haastattelemaan presidentti Vladimir Putinia.

Carlson ei myöntänyt eikä kiistänyt. Katsotaan, hän hymyili.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov ei maanantaina myöskään vahvistanut huhua siitä, onko Putin antamassa Carlsonille haastattelun. Peskovin mukaan Kreml ei voi pitää kirjaa siitä, ketkä kaikki länsimaiset toimittajat tulevat Moskovaan työasioissa, vaikka hyvä kuulemma on, että tulevat. Peskov lupasi ilmoittaa venäläiselle medialle, mikäli asiasta päätettäisiin jotain.

Politiikkaa seuraava verkkomedia Politico huomautti, että Tucker Carlson on yrittänyt haastatella Putinia aikaisemminkin.

– Yritin haastatella Vladimir Putinia ja Yhdysvaltain hallinto esti minua, ajattele sitä hetki, Carlson sanoi syksyllä itävaltalaiselle Weltwoche-julkaisulle.

Izvestialle Carlson sanoi hotellissa, että on lukenut Moskovasta paljon, ja että on halunnut tutustua siihen omin silmin. Kaunista ja kiinnostavaa kuulemma on.

Venäjä vaikuttaa toivottavan Carlsonin tervetulleeksi. Kremlille myötämielinen Moskovski Komsomolets -lehti ryhtyi maanantaina puuhaamaan tälle jäsenyyttä Venäjän journalistiliitossa. Liiton puheenjohtajan Vladimir Solovjovin mukaan Carlson voidaan mieluusti hyväksyä, jos hän sitoutuu jäsenehtoihin ja maksaa jäsenmaksut säännöllisesti.

Vladimir Solovjov tunnetaan liiton puheenjohtajuutta paremmin Venäjän ykköskanavan ehkä äänekkäimpänä propagandistina. Solovjov on muun muassa ehdottanut ehkäisevää ydiniskua Ranskaan sekä todennut, että ”natsimaiden” pääkaupunkien Berliinin, Pariisin, Madridin, Lontoon ja Washingtonin tulisi ”olla tulessa”.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Edward Hunter Christie ehdotti viestipalvelu X:ssa, että Carlsonin vierailulle Moskovassa voi olla haastatteluakin kylmäävänpi syy. Carlson saattaisi toimia viestikapulana Putinin ja uudelleen presidentiksi pyrkivän Trumpin välillä.

On Tucker Carlson's visit to Moscow, please note that while the hottest question may seem to be whether or not Carlson interviews Putin, that is by no means the most important.

The real issue is what will not be on camera.

The multiple confidential talks between Carlson and…

— Edward Hunter Christie (@EHunterChristie) February 5, 2024