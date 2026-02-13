Verkkouutiset

Sanna Ukkola Show: Jos Putin hyökkää Suomeen, tuleeko Nato apuun?

FL: Sanni-Grahn Laasonen odottaa kolmatta lastaan – laskettu aika kesällä

Ministeri jää vanhempainvapaalle ensi syksynä.
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen eduskunnan kyselytunnilla 12. helmikuuta 2026., STR / LEHTIKUVA / MIKKO STIG
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen eduskunnan kyselytunnilla 12. helmikuuta 2026., STR / LEHTIKUVA / MIKKO STIG

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) odottaa kolmatta lastaan. Asiasta uutisoi ensimmäisenä hänen kotiseudullaan ilmestyvä Forssan Lehti.

Grahn-Laasosen raskaus on nyt puolivälissä, ja lapsen laskettu aika on kesällä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Tämä on kauan toivottu asia. On tosi onnellista, että vielä näyttää olevan mahdollista toteuttaa haave, Grahn-Laasonen sanoo haastattelussa.

42-vuotiaalla Grahn-Laasosella ja hänen puolisollaan on 2013 syntynyt tytär ja 2020 syntynyt poika.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Forssan Lehden mukaan Grahn-Laasonen jää vanhempainvapaalle ensi syksynä, mutta hän aikoo silloinkin osallistua muun muassa eduskunnan äänestyksiin ja paikallispolitiikkaan.

Grahn-Laasonen on toiminut kansanedustajana vuodesta 2011 lähtien.

Mainos - muuta luettavaa
Mainos