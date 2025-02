Finnair aloittaa lentäjiä koskevat muutosneuvottelut

Finnair aloittaa lentäjiään koskevat muutosneuvottelut, joissa keskustellaan henkilöstövähennystarpeesta. Tarve voi aiheutua, jos käynnissä olevat Suomen Liikennelentäjäliiton (SLL) työtaistelutoimet johtavat muutoksiin Finnairin yhteistyösopimuksessa.

Muutosneuvotteluissa käsitellään mahdollisia irtisanomisia ja mahdollisia toistaiseksi voimassa olevia lomautuksia, jotka koskisivat noin 90 kaukoliikennelentäjää.

Neuvotteluissa keskustellaan myös suunnitelmasta viedä vakiintunut varallaolokäytäntö kaikkien Finnairin lentäjien työsopimuksiin, koska SLL on ilmoittanut haluttomuutensa sopia varallaolosta kollektiivisesti työehtosopimuksessa.

Finnair on vuokrannut kaksi A330-konettaan miehistöineen yhteistyökumppanilleen, ja Finnairin lentäjät lentävät näillä koneilla lentoja Bangkokista ja Singaporesta Sydneyyn. Yhteistyöllä Finnair on saanut A330-koneitaan tuottavaan käyttöön ja töitä noin 90 lentäjälle. Venäjän ilmatilan ollessa kiinni A330-koneille ei ole riittävästi käyttöä Finnairin omassa verkostossa.

SLL on nyt laajentanut työtaistelutoimia koskemaan tälle yhteistyölle kriittisiä Bangkokin- ja Singaporen-lentoja sekä yhteistyökumppanille operoitavia Sydneyn-lentoja. Finnair on aloittanut keskustelut yhteistyökumppaninsa kanssa yhteistyösopimuksen tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Koska Finnair ei lentäjien työtaistelutoimien vuoksi pysty operoimaan yhteistyölentoja luotettavasti, on yhtenä vaihtoehtona sopimuksen päättyminen. Tällä olisi suora vaikutus Finnairin lentäjille tarjolla olevan työn määrään. Yhteistyö työllistää Finnairissa noin 90 lentäjää, joista puolet on kapteeneja. Finnairissa on yhteensä noin 1 000 lentäjää.

– On surullista, että SLL:n pitkittynyt työtaistelu on johtanut tilanteeseen, jossa joudumme käynnistämään muutosneuvottelut. Tämä päivä on raskas meille kaikille Finnairissa, sanoo tiedotteessa Finnairin henkilöstöjohtaja Kaisa Aalto-Luoto.

– Emme ole aiemmin joutuneet vähentämään lentäjien määrää tuotannollisista syistä. Koneiden ulosvuokrauksella olemme onnistuneet tarjoamaan työtä kaikille lentäjillemme myös Venäjän ilmatilan sulun muutettua toimintaympäristömme perusteellisesti.

Muutosneuvotteluissa keskustellaan myös varallaolon sisällyttämistä työsopimuksiin, sillä SLL on työehtosopimusneuvotteluissa esittänyt, että varallaolon tulisi perustua vapaaehtoisuuteen.

Varallaolosta on kuitenkin vuosikymmenten ajan sovittu kollektiivisesti ja se on koskenut kaikkia lentäjiä. Lentäjille suunnitellaan työvuorolistalle varallaoloa, josta lähdetään tarvittaessa työvuoroon korvaamaan esimerkiksi sairastuneen lentäjän työvuoro.

Suomen Liikennelentäjäliitto ry:n ja Palvelualojen työnantaja Palta ry:n välisiä Finnairin lentäjiä koskevia työehtosopimusneuvotteluita on käyty nyt yli viiden kuukauden ajan ja valtakunnansovittelijan johdolla jo marraskuusta lähtien.