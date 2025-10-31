Finanssiala: Teboil esittää pankeista ja pakotteista väärän väitteen

Venäläinen Lukoil joutui Yhdysvaltojen pakotteiden kohteeksi aiemmin lokakuussa. Näin pakotteiden kohteena on myös Lukoilin omistama, Suomessa toimiva huoltoasemaketju Teboil.

Kuluvalla viikolla Teboilille tehdyt maksut ovat palautuneet maksajille pankkien terveisten kera. Pankkien näkemyksen mukaan Teboilin maksuliikennettä ei voida toteuttaa pakotteiden takia tai on vaara, että pankki joutuu pakotteiden kohteeksi itsekin.

Torstaina kävi ilmi, että venäläistaustainen Gunvor ostaa Lukoilin kansainväliset toiminnot – eli myös Teboilin. Samalla maksuahdinko sai Teboilin pyytämään valtiota ja pankkeja apuun. Pakotteille on nimittäin asetettu poikkeuslupia 21. marraskuuta saakka. Teboilin mukaan toiminta voisi jatkua normaalisti siihen saakka, jos pankit ja valtio vain sallisivat.

Nyt Finanssiala ottaa tilanteeseen kantaa. Johtavan asiantuntijan Mika Linnan mukaan apua on pyydetty harhaanjohtavasti. Poikkeuslupien tarkoituksena ei ole mahdollistaa normaalin liiketoiminnan jatkumista, vaan ainoastaan mahdollistaa maksut, jotka liittyvät liiketoiminnan alasajoon.

— On pankkien velvollisuus varmistaa, ettei rahaliikennettä päädy Teboilille tai muille pakotteiden kohteena oleville tahoille, vaan että maksut ohjataan sulkutilille eli jäädytetään. Tämä koskee myös Teboilin kokonaan tai enemmistöllä omistamia huoltoasemia, Linna selventää tiedotteessa.

Siirtymäaikana on mahdollista toteuttaa sellaisia maksuja, jotka liittyvät Teboil-ketjuun kuuluvien yrittäjäomisteisten huoltoasemien toimintaan tai alasajoon. Myös näissä tapauksissa on varmistettava, etteivät maksut päädy pakotteiden kohteena olevan tahon käyttöön.

Vaikka Yhdysvaltojen pakotteet eivät ole Suomessa oikeudellisesti sitovia, pankkien on kansallisen viranomaisohjeistuksen mukaisesti silti huomioitava ne riskienhallinnassaan, kun niiden rikkominen voi aiheuttaa huomattavan taloudellisen riskin maksuvalmiudelle tai vakavaraisuudelle. Jos pankit eivät voi varmistua poikkeuslupien edellytysten täyttymisestä ja siitä, ettei maksu päädy Teboilin tai muun pakotteiden kohteena olevan tahon käyttöön, maksutoimeksianto on jätettävä toteuttamatta.

— Pakotesäännösten lisäksi on huomioitava, että yritykset ovat myös voineet sopia keskenään erilaisista käytännöistä, mikäli jokin osapuoli joutuu pakotteiden kohteeksi. Vaikka yksittäistapauksissa maksun välittämisen voidaan arvioida onnistuvan, tämä ei aina ole mahdollista, Linna sanoo.