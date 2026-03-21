Finanssiala: Esitys vaarantaa edelleen ihmisten yksityisyyden suojaa

Finanssiala ry on yhä tyytymätön hallituksen verohallinnon tiedonsaantioikeuksia laajentavaan lakiesitykseen. Vaikka tuoreimmat täydennykset vievätkin esitystä Finanssialan mukaan ”oikeaan suuntaan”, vaatii esitys yhä edelleen tarkennuksia, järjestö kirjoittaa tiedotteessaan.

Petteri Orpon (kok.) hallitus ehdottaa muutosta verotusmenettelylakiin, mikä käytännössä mahdollistaisi Verohallinnolle laajemman pääsyn pankkitilitietoihin. Kaavaillun uudistuksen myötä Verohallinto voisi jatkossa kerätä niin sanottua massadata-aineistoa vertailutietotarkastuksissa. Hallitus on helmikuussa täydentänyt esitystään perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta, ja rajannut esimerkiksi yksityishenkilöiden kotimaiset tilitapahtumat sääntelyn ulkopuolelle.

Hallitus on perustellut esitystä muun muassa harmaan talouden torjunnalla.

Täydennetty esitys on aikaisempaa parempi, mutta yhä puutteellinen, Finanssiala linjaa. Järjestön mukaan muotoilut mahdollistavat edelleen tarpeettoman laajat tietopyynnöt, jotka voivat vaarantaa ihmisten yksityisyyden suojaa.

– Datassa voi edelleen olla mittava määrä verotuksellisesti merkityksettömiä tilitapahtumia, sillä siellä näkyisivät esimerkiksi ostot ulkomaisista verkkokaupoista tai korttimaksut lomareissulla. Nämä tiedot taas saattavat helposti sisältää sellaista tietoa, jonka käyttöä tulee tietosuojasääntelyn näkökulmasta rajata eikä sen jakaminen osana verovalvontaa ole oikeasuhtaista, Finanssiala ry:n juristi Tuulia Karvinen sanoo.

Esityksen mukaisesti tiedot tulisi pyydettäessä luovuttaa kaikista tilitapahtumista, joissa raha siirtyy suomalaisen ja ulkomaisen tilin välillä sekä silloin, kun suomalaista korttia käytetään ulkomailla. Esitys asettaa Suomessa asuvat ja ulkomailla matkailevat sekä ulkosuomalaiset eriarvoiseen asemaan, Finanssiala arvostelee.

– Onko ulkomailla asuminen tai oleskelu peruste verottajalle saada henkilön kaikki tilitiedot, kun Suomessa asuville suotaisiin yksityisyyden suoja, Karvinen kysyy tiedotteessa.

Järjestön mukaan muutokset tulisivat lisäksi kalliiksi niin pankeille kuin niiden asiakkaille. Tietopyynnöistä aiheutuvia kustannuksia ei esityksen mukaan korvattaisi, ja Finanssiala vaatii tiedotteessaan vielä korvausvelvoitteen päivittämistä.