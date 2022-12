Financial Times: Suomessa saunatkin kylmenivät

Arvostettu brittiläinen talouslehti Financial Times kuvailee laajassa artikkelissaan eurooppalaisten sähkötalkoita energiakriisin sävyttämänä talvena. Sähkön korkea hinta on pitänyt jopa suomalaisten saunakiukaat kylminä, lehti kertoo.

– Jotkut ihmiset kävivät ehkä saunassa jouluaattona, mutta jättivät saunomisen väliin sitä edeltävänä lauantaina, ja vielä sitä edeltävänä lauantaina, lehden haastattelema Helsingin kaupunkiympäristöstä vastaava apulaispormestari Anni Sinnemäki (vihr.) kertoo.

Kuten muualla Euroopassa, myös Helsingissä kaupunki on joutunut tinkimään sähkönkulutuksesta. Jouluvalaistuksesta on säästetty, ja kaupungin toimitiloissa sisälämpötila on säädetty 20 asteeseen, valtakunnallisten ohjearvojen alarajalle. Joitakin uimahallien saunoja on suljettu, ja muiden käyttöä taas rajoitettu. Jos tilanne vaikeutuu entisestään, kaikki saunat joudutaan Sinnemäen mukaan ehkä sammuttamaan.

Apulaispormestari kertoo FT:lle sähkönkulutuksen olleen marraskuussa yhdeksän prosenttia pienempi kuin vuonna 2021 vastaavana aikana.

FT:n artikkelissa kuvaillaan sähkönsäästötoimia myös muualla Euroopassa. Yleiseurooppalainen trendi on kynttilöiden ja aluskerrastojen myynnin nousu, lehti kertoo.

Energiakriisin poliittisista vaikutuksista ja lännen sietokyvystä on spekuloitu runsaasti Venäjän hyökkäyssodan jatkuessa Ukrainassa. Energiamarkkinoita riskianalyysiyhtiö Eurasia Groupissa seuraava Henning Gloystein on kuitenkin optimistinen tulevaisuuden suhteen.

Talven energiakriisi tulee asiantuntijan mukaan johtamaan selkeään ja pysyvään energiankulutuksen vähenemiseen. Gloystein vertaa tilannetta Japaniin, jossa energiankulutus on vähentynyt jopa viidenneksellä Fukushiman vuoden 2011 ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen.

– Jos kylmyys jatkuu ja valot sammuvat, niin totta kai ihmiset tulevat tyytymättömiksi. Mutta uskon Euroopan jälleen osoittautuvan epäiltyä kestävämmäksi, hän sanoo.