”Fiksua” – upseerin mukaan Ukraina iskee nyt Venäjän herkkään kohtaan

Vaikka Ukrainan sota on suuressa kuvassa ajautunut pattitilanteeseen, on Ukraina viime kuukausien aikana tehnyt yhä enemmän lennokki-iskuja Venäjän maaperälle. Välitöntä vaikutusta Ukrainan sotamenestykseen iskuilla ei ole, mutta etenkin Venäjän energiateollisuuteen kohdistuvat iskut ovat ”fiksu keino” ukrainaisilta, sanoo Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun opettaja, everstiluutnantti Joakim Paasikivi Expressenin haastattelussa.

Ukraina on viime viikkojen aikana tehnyt lennokki-iskuja yhä syvemmälle Venäjälle. Viranomaisten mukaan Venäjän ilmatorjunta on maaliskuussa ampunut alas ukrainalaisia lennokkeja muun muassa Moskovassa ja Leningradin alueella, ja iskujen on uutisoitu kohdistuneen erityisesti Venäjän öljyteollisuuteen. Lennokit iskevät suojeltujen öljynjalostamoiden tärkeisiin ja herkkiin kohtiin, toteaa Paasikivi.

Öljynjalostamoiden korjaamiseen Venäjä tarvitsee todennäköisesti länsiosia, hän arvioi.

– Kerrotaan, että Venäjä on keskeyttämässä bensiinin viennin, tai ainakin rajaamassa sitä, sillä sitä tarvitaan kotona. Tämä on osoitus siitä, että Ukrainan toimilla on vaikutusta, Paasikivi sanoo.

Ukrainan iskut ovat arvioiden mukaan jo nakertaneet Venäjän öljynjalostuskapasiteettia.

– Jos tämä pitää paikkansa, merkitsee se aika laajoja kustannuksia Venäjälle. Öljyteollisuudestahan Venäjän saa suuret rahansa.

– Joten tämä on fiksu keino ukrainalaisilta, mutta se ei tule saamaan mitään välittömiä vaikutuksia. He heittävät hiekkaa Venäjän sotakoneiston rattaisiin, Paasikivi sanoo.