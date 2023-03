Fazer muuttaa suunnitelmiaan uudesta makeistehtaasta

Makeisvalmistaja Fazer on muuttanut suunnitelmiaan uuden makeistehtaan rakentamisessa. Yhtiön julkaiseman tiedotteen mukaan syynä ovat toimintaympäristössä tapahtuneet merkittävät muutokset.

Fazer kertoi keväällä 2022 suunnittelevansa investointia uuteen huippumoderniin makeistehtaaseen Lahdessa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan uuteen tehtaaseen oli tarkoitus siirtää Vantaalla sijaitseva suklaatuotanto ja Lappeenrannassa sijaitseva sokerimakeistuotanto vaiheittain vuosien 2025–2027 aikana.

Toimintaympäristön merkittävän muutoksen lisäksi suunnitelmiin vaikuttavat nyt käynnissä oleva terveysverokeskustelu, joka yrityksen mukaan haastaa Fazerin kaltaisten toimijoiden edellytykset investointeihin.

– Yleisen epävarmuuden ja markkinanäkymien lisäksi Suomessa huolta herättää poliittisen toimintaympäristön arvaamattomuus pääosin terveysverosta käytävän keskustelun myötä. Fazer on sitoutunut kehittämään kotimaista ruokamarkkinaa, luomaan työpaikkoja ja tekemään pitkäaikaisia investointeja Suomeen. Tämä edellyttää kuitenkin ennakoitavaa, eri toimijoita tasapuolisesti kohtelevaa ja reilua regulaatiota, Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum toteaa tiedotteessa.

Tiedotteensa mukaan Fazer on päättänyt aiemmista suunnitelmista poiketen keskittyä suklaatuotteiden valmistukseen keskittyvän tehtaan suunnitteluun. Päätöstään yritys perustelee sillä, että nykyinen suklaatehdas on tulossa teknisen käyttöikänsä loppuun ja samalla suklaatuotteissa on paljon kasvupotentiaalia ja sellaisia tulevaisuuden kategorioita, joiden valmistamisen uuden makeistehtaan kyvykkyydet ja kapasiteetti mahdollistaisivat.

Hankkeen tarkempaan aikatauluun ja muihin yksityiskohtiin palataan investointipäätöksen julkaisemisen yhteydessä.

Fazer jatkaa näin ollen sokerimakeisten tuotantoa ja toiminnan kehittämistä Lappeenrannassa.

Fazer aloitti hankkeen makeistuotannon uudistamiseksi 2021, ja toukokuussa 2022 Fazer ja Lahden kaupunki allekirjoittivat yhteistyösopimuksen tontin varaamisesta Pippo-Kujalan teollisuusalueelta makeistehdashanketta varten. Helmikuussa 2023 Fazer ja Lahden kaupunki allekirjoittivat kiinteistökaupan esisopimuksen yhteistyösopimuksessa määritellystä tontista. Esisopimus edeltää varsinaista kiinteistökauppaa ja investointipäätöstä.

– Muutoksesta huolimatta suunnitteilla oleva investointi on edelleen Fazerin historian suurin. Lahti tarjoaa tehtaalle ja Fazerin tulevaisuuden kehitykselle erinomaisen ympäristön, ja yhteistyömme kaupungin kanssa jatkuu., Christoph Vitzthum toteaa.