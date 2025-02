Ex-ulkoministeri: USA:lla vastuu Ukrainan turvallisuudesta Budapestin muistion mukaisesti

Ukrainan entinen ulkoministeri, Venäjän tutkimuskeskuksen johtaja Volodymyr Ohryzko vastaa Ukrinformin haastattelussa Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Mike Waltzin lausuntoon. Waltz esitti, että Yhdysvallat pyrkii lopettamaan Venäjän ja Ukrainan välisen sodan jättäen Ukrainan turvallisuustakuut Euroopan käsiin.

– Uskon, että tämä lähestymistapa on ehdottoman epäreilu ja epärehellinen. Yhdysvallat yhdessä silloisen niin rakkaan Venäjän kanssa oli se, joka vei meiltä ydinaseemme. Siksi Washington on vastuussa Ukrainan turvallisuudesta, kuten Budapestin muistiossa suoraan sanotaan. Riippumatta siitä, miten me sen katsomme, Ohryzko sanoi.

Hänen mukaansa asiakirjassa mainitaan nimenomaisesti, että Yhdysvallat muun muassa takaa Ukrainan alueellisen koskemattomuuden.

– Amerikkalaiset väittävät nyt, että se oli vain ”vakuus” eikä takuu. Mutta antaa lakimiesten kiistellä siitä. Tosiasia on: kansainvälisessä käytännössä kaikilla allekirjoitetuilla sopimuksilla on yhtä suuri painoarvo. Sekä ukrainalaisessa että venäläisessä asiakirjassa käytetään sanaa ”takaukset”, joten Ukrainalla on täysi oikeus tulkita se sellaiseksi. Yhdysvaltain yritykset väittää, ettei se koske heitä ovat täysin riittämättömiä, Ohryzko toteaa.

Hänen mielestään myös Eurooppa jakaa vastuun, mutta koko taakan asettaminen Euroopan maille on epäoikeudenmukaista.

– Se on epäreilua sekä eurooppalaisia että Ukrainaa kohtaan. Emme voi hyväksyä tällaisia lausuntoja. Aivan kuten kehotukset ”kompromissiin” Ukrainan ja Venäjän välillä. Odotetaanko meidän tekevän myönnytyksiä sotarikolliselle? Se on järjetöntä, Ohryzko sanoi.

Hän uskoo, että nämä (Yhdysvaltain) lausunnot ovat testi, jolla mitataan Ukrainan lujuutta puolustaa kansallisia etujaan.

– Vastauksemme on oltava luja ja yksiselitteinen: emme voi hyväksyä näitä lähestymistapoja, diplomaatti sanoi.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi aiemmassa haastattelussa, että Ukrainan tulevien turvallisuustakuiden täytyy sisältää sekä Euroopan maiden että Yhdysvaltojen sitoumuksia.

Ukrainan ulkoministeriö korosti Budapestin muistion 30-vuotisjuhlavuonna antamassaan lausunnossa, että Ukrainan täysjäsenyys Natossa on ainoa todellinen turvallisuustakuu ja pelote Venäjän uutta hyökkäystä vastaan.