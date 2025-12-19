Entinen Viron pitkäaikainen ulkoministeri (2005–2014) ja nykyinen europarlamentaarikko (2014–) Urmas Paet arvostelee Facebook-päivityksessään Eurooppa-neuvoston päätöstä antaa Ukrainalle lainaa 90 miljardia euroa jäädytettyjen venäläisvarojen käyttämisen sijaan.

– Viime yönä loppuneen Eurooppa-neuvoston tulos on pettymys. Venäjän jäädytettyjä rahoja ei millään tavalla käytetä Ukrainan hyväksi. Ei suoraan eikä lainan takeena. Belgia ja muutamat muut saivat tahtonsa läpi.

Paet arvostelee Belgian pääministerin Bart De Weverin käytöstä. Hän on liittänyt De Weverin kuvan päivityksensä loppuun ja kuvailee tämän ”puolustaneen menestyksekkäästi Venäjän varoja, jottei niitä käytettäisi Ukrainan auttamiseen”.

– Belgian pääministeri katsoi vielä tarpeelliseksi saivarrella kokouksen jälkeen. Hän sanoi, että Venäjän naapurimaat katsoivat Venäjän jäädytettyjen varojen käytön tuovan emotionaalista rauhaa, mutta politiikka ei ole emotionaalista työtä. ”Rationaalisuus voitti”, ilmaisi Belgian pääministeri tyytyväisyyttään.

Europarlamentaarikko huomauttaa, että ”myös Venäjä ilmaisi nopeasti samanlaisen kantansa ja tyytyväisyytensä siitä, ettei Euroopan Unionin johtajat saavuttaneet sopimusta”.

– Eurooppa-neuvosto päätti ottaa Ukrainan tukemiseksi lainaa, joka taataan EU:n budjetista. Mutta edes tätä eivät kannattaneet Unkari, Slovakia ja Tšekki. Tällaiset viestit Venäjän jäädytettyjen varojen käytöstä yli kolme vuotta käydyn jauhamisen jälkeen. Eli hyökkääjän aiheuttamat vahingot maksaa joka tapauksessa Euroopan unioni, päivittelee Paet ja lisää:

– Belgia ja Venäjä ovat joka tapauksessa tyytyväisiä. Unkarista ja Slovakiasta puhumattakaan.