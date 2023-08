Ex-tiedustelupäällikkö: Näin lennokki-iskuilla Moskovaan luodaan rintamalle uhkia

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks arvioi ETV-kanavan Ringvaade suvel-ohjelmassa, että Ukrainan Moskovaan kohdistamien lennokki-iskujen tarkoituksena on tuoda sodan todellisuus myös venäläisten arkielämään.

Sen avulla Ukraina kykynee painostamaan heitä psykologisesti ja kääntämään moskovalaisten näkemystä sodasta.

– Koska Venäjä on kohdannut paljon ongelmia taisteluissa Ukrainassa viimeisen puolentoista vuoden aikana, suuri osa ilmapuolustuskyvystä on siirretty rintamalle, jossa kalustoa on menetetty. Se tarkoittaa, että Moskovan ilmapuolustuskyvystä on tullut niukempi, hän toteaa.

Toisena tarkoituksena on saada siirrettyä Venäjän ilmapuolustusta pois rintamalta takaisin turvaamaan pääkaupunkia.

– Iskemällä tällä tavoin yksittäisiin kohteisiin Moskovassa Ukraina varmasti pakottaa Venäjän keskittämään enemmän ilmapuolustustaan pääkaupunkiin. Tämä puolestaan luo Venäjälle rintamalla uusia haavoittuvuuksia, joita Ukraina voi käyttää hyväksi, Saks jatkaa.