Ex-tiedustelujohtaja: Tämä on Venäjän joukkojen vakava ongelma

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks arvioi ETV-kanavan Terevisioon-ohjelmassa, että ensi viikko voi paljastaa enemmän siitä, kuinka hyvin Ukrainan joukot pystyvät hyödyntämään vastahyökkäyksensä alkuvaiheen edistymisen rintamalla.

– Vielä ei ole lähes mitään, mitä juhlia. Tämä on vasta alkua, hän kiteytti.

Saksin mukaan Ukrainan tähänastinen edistyminen ei ole vielä Venäjälle katastrofi, ja sen miehitysjoukot kykenevät edelleen toimimaan organisoidusti. Ukrainan vastahyökkäyksen pääjoukot eivät kuitenkaan vielä ole astuneet taistelukentälle.

– Näemme seuraavan noin viikon aikana, alkaako Ukraina rakentaa edistymisensä päälle. Emme vielä tiedä, onko kyseessä todellinen isku vai harhautus, jolla Venäjää pyritään huijaamaan keskittämään joukkonsa rintaman eteläiselle sivustalle, Saks sanoi.

Hänen mukaansa Ukrainalla on etelässä hyvä asema, sillä Venäjän joukot ovat tykistön kantaman sisällä selkä Asovanmerta vasten. Tämä on paikka, jossa Ukraina voisi aiheuttaa eniten ongelmia miehittäjälle.

Vastahyökkäystä edesauttavat Venäjän joukkojen ongelmat niiden taistelukyvyssä. Kyse ei ole siitä, etteivätkö ne kykenisi taistelemaan, mutta sotilaiden taistelutahdon ja motivaation puute ovat lopputuloksen kannalta ratkaisevia.

– Heillä on kunnollinen armeija, mutta heillä ei ole mitään sisäistä vakaumusta siitä, minkä puolesta he taistelevat ja miksi he ovat siellä. Ukrainalaiset ovat tässä mielessä heihin verrattuna ylivoimaisia niin taistelutahdoltaan, psykologisesti kuin henkisestikin, Saks sanoi.

Ukrainan puolella myöskään väsymyksestä ei ole Saksin mukaan merkkejä, sillä he taistelevat henkensä edestä, kunnes saavuttavat tavoitteensa.