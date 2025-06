Ex-suurlähettiläs Palestiinasta: Tunnekuohu ei ole syy valtion perustamiselle

Suomessa on keskusteltu viime aikoina kiivaasti Palestiinan valtion mahdollisesta tunnustamisesta.

Vastustajien mukaan toimenpide palkitsisi Gazaa hallitsevan terroristijärjestö Hamasin toiminnan. Monet näkevät tunnustamisen protestina Israelin sotatoimille, minkä lisäksi se voisi mahdollisesti tukea rauhanprosessia.

Ruotsi tunnusti Palestiinan jo vuosikymmen sitten, mutta sillä ei ole ollut vaikutusta alueen tilanteeseen. Ruotsin ex-ulkoministeri Tobias Billström sanoi viime kesänä pitävänsä ratkaisua virheenä ja ennenaikaisena toimena. Hänen mukaansa tunnustaminen olisi edellyttänyt laajempaa diplomaattista läpimurtoa Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb arvioi vuosi sitten, että Suomi tulee tunnustamaan Palestiinan jossakin vaiheessa.

– Kannatamme myös Palestiinan YK-jäsenyyttä. Kyse on siitä, mikä on ajoitus, missä kohdassa on tarkoituksenmukaista, että Suomen kaltainen valtio tunnustaa Palestiinan, Stubb sanoi.

Entinen pitkän linjan huippudiplomaatti, suurlähettiläs Pasi Patokallio on tyrmännyt vaatimukset Palestiinan valtion tunnustamisesta. Hänen mukaansa Suomen tunnustus rikkoisi EU:n rivejä entisestään.

– Kahden valtion malli – ainakaan siinä mielessä kuin siitä EU:ssa ja YK:ssa puhutaan – ei enää ole toteuttamiskelpoinen. Sille ei ole enää todellista kysyntää Israelin tai edes palestiinalaisten piirissä, Suomen Israelin-suurlähettiläänä 1998–2003 toiminut Pasi Patokallio sanoi viime syksynä.

Ex-suurlähettiläs sanoo Verkkouutisille, ettei arvio ole tämän suhteen muuttunut.

– Kriteerit Palestiinan valtion tunnustamiselle eivät täyty. Tunnekuohu, jota Israelin häikäilemätön ja kansainvälisen oikeuden vastainen toiminta Gazassa ymmärrettävästi nostattaa, ei ole peruste valtion tunnustamiselle, Pasi Patokallio toteaa.

Hänen mukaansa tunnustamisella ei olisi nykyisessä tilanteessa mitään käytännön merkitystä eikä se kohentaisi palestiinalaisten elämää. Palestiinan tunnustivat monet maat jo vuonna 1988, ja nyt tunnustajia on 147 eli 75 prosenttia kaikista YK:n jäsenvaltioista.

Monet länsimaat eivät ole vielä tätä tehneet, vaikka tukevat pääsääntöisesti kahden valtion ratkaisua. Tunnustamisen edellytyksenä katsotaan olevan suorat neuvottelut ja ratkaisusta sopiminen Israelin ja palestiinalaisten välillä.

Ranska ilmoitti hiljattain aikovansa tunnustaa Palestiinan valtion kesäkuussa osana laajempaa kansainvälistä pyrkimystä edistää Lähi-idän rauhanprosessia.

Pasi Patokallio huomauttaa, että Palestiinan valtiota ei voida perustaa kuin osana kahden valtion ratkaisua. Siinä toiseksi osapuoleksi tarvitaan Israel.

– Israel ei enää kannata kahden valtion ratkaisua. Ellei Israelin kanta muutu – ja siitä ei ole mitään merkkejä – Palestiinan valtiota ei synny, vaikka Suomikin nykyisen virtuaalivaltion tunnustaisi. Israelin kantaan voisi korkeintaan vaikuttaa Yhdysvallat, mikä on taas sille sisäpoliittisesti mahdotonta, ex-suurlähettiläs sanoo.

Hänen mukaansa tilanne muuttuisi, jos kaikki EU-maat yhdessä tunnustaisivat Palestiinan ”virtuaalivaltion”.

– Silloin Suomelta olisi realismia lähteä mukaan yhteiseen EU-politiikkaan, vaikka Palestiinan virtuaalivaltio ei täyttäisikään valtion tunnusmerkkejä, Patokallio toteaa.