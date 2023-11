Ex-suurlähettilään varoitus sodasta: Väitteet pattitilanteesta ovat valetta

Ukraina kykeni viime vuonna pysäyttämään Venäjän hyökkäyksen, mikä esti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia saavuttamasta keskeisiä tavoitteitaan.

Hän ei onnistunut riisumaan Ukrainaa aseista, asettamaan nukkehallitusta Kiovaan, palauttamaan maata takaisin Venäjän etupiiriin eikä estämään Naton laajentumista, muistuttaa Yhdysvaltain entinen Moskovan-suurlähettiläs Michael McFaul Foreign Policy -lehdessä.

– Ukrainalaiset ovat nyt sitoutuneempia kansakuntaansa kuin koskaan, ja heidän demokraattisesti valittu presidenttinsä Volodymyr Zelenskyi on edelleen vallassa. Ukrainalla on nyt vahvempi armeija ja läheisemmät siteet Natoon kuin koskaan aiemmin. Suomi on liittynyt puolustusliittoon ja Ruotsi liittymässä.

– Vuonna 2022 Ukrainan armeija voitti taistelun Kiovasta, Harkovasta ja Hersonista sekä vapautti yli 50 prosenttia alueesta, jota Venäjä oli täysimittaisen hyökkäyksensä alkuvaiheessa miehittänyt, Stanfordin yliopiston kansainvälisten suhteiden professorina nykyisin toimiva McFaul toteaa.

Nyt osa näistä saavutuksista on hänen mukaansa uhassa vesittyä, koska Yhdysvaltojen Ukrainalle antama apu on hiipumassa. Valheelliset väitteet pattitilanteesta taistelukentällä ovat vahvistaneet narratiivia, jonka mukaan Ukraina ei voi voittaa.

– Ilman Yhdysvaltojen antamaa lisäapua Ukrainalta loppuvat pian aseet, ampumatarvikkeet ja resurssit, joita se tarvitsee voidakseen taistella tehokkaasti venäläisiä miehitysjoukkoja vastaan, McFaul varoittaa.

”Jouduttaisi itsevaltaisen järjestelmän tuhoa”

Vladimir Putin on McFaulin mukaan hyvin tietoinen siitä, että Yhdysvaltain kongressissa vallitsee erilaisia näkemyksiä Ukrainalle annettavan aseavun jatkamisesta.

– Äskettäin Putin uhosi, että Ukraina kestäisi vain viikon, jos USA lopettaisi sotilasapunsa. Hän on väärässä: ukrainalaiset ovat tehneet täysin selväksi, että he jatkavat taistelua, Michael McFaul sanoo.

– Putinin lausunto osoittaa kuitenkin jälleen kerran, ettei hän tähtää neuvotteluihin. Hän päinvastoin odottaa, että Yhdysvallat hylkää ukrainalaiset kumppaninsa, voidakseen käynnistää uuden hyökkäyksen valloittaakseen suurempia alueita Ukrainasta ja tuhotakseen sen demokratian, ex-suurlähettiläs toteaa.

Viivyttämällä lisäavun antamista Ukrainalle edustajainhuoneen puhemies Mike Johnson tukijoineen toimii hänen mukaansa vastoin Yhdysvaltojen etuja. Kongressin olisi hyväksyttävä uusi apu Ukrainalle mahdollisimman nopeasti – ei hyväntekeväisyyden eleenä Ukrainalle, vaan kovana ja selväjärkisenä panostuksena Yhdysvaltojen omienkin turvallisuusintressien eteen.

– Venäjän tappio Ukrainassa nopeuttaa Putinin itsevaltaisen järjestelmän tuhoa aivan kuten Neuvostoliiton verinen ja nöyryyttävä tappio Afganistanissa nopeutti kommunistisen diktatuurin loppua. — Yhdysvalloilla ja sen eurooppalaisilla liittolaisilla on vahva intressi heikentää itsevaltaista hallintoa Venäjällä. Venäjän tappio taistelukentällä nopeuttaa tämän lopputuloksen saavuttamista, McFaul arvioi.