Entisen puolustusministerin mukaan itärajan sulkua on ehkä syytä jatkaa

Suomen on tarkoitus avata itärajaa torstaina, jos hallitus ei tee uutta päätöstä rajan kiinni pitämisestä.

Entinen puolustusministeri, keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen kehottaa viestipalvelu X:ssä tarkkuuteen.

– Itärajan suhteen on viisautta olla edelleen tarkkana. Jos on merkkejä siitä, että viime viikkoina nähty meininki jatkuu, on rajan sulkupäätöksiä syytä jatkaa. Sellaiset ovat ajat, hän kirjoittaa.

Hallituksen on määrä arvioida itärajan tilannetta viimeistään keskiviikkona.

– Totta kai toivomme, että Venäjä palaa kohti normaalia rajakäytäntöä sekä lopettaa ihmisten välineellistämisen rajallamme, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) kertoi Ilta-Sanomille.